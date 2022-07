Thủ khoa khối C 29,25 điểm của Phú Thọ: Mới chuyển khối từ giữa học kỳ 1 lớp 12, biết điểm là tự thưởng cho mình 1 đơn hàng

Đúng 0h ngày 24/7, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2022. Và chân dung thủ khoa các khối của các địa phương cũng như toàn quốc đã dần dần lộ diện. Một trong số đó là cô bạn Đặng Thu Uyên đến từ trường THPT Đoan Hùng (Phú Thọ). Với tổng điểm 29,25 (Ngữ Văn: 9,5 - Sử: 10 - Địa: 9,75), Uyên đã trở thành thủ khoa khối C của tỉnh Phú Thọ, đồng thời cô bạn cũng là một trong những thí sinh có điểm khối C cao nhất cả nước.

Đặng Thu Uyên là thủ khoa khối C của Phú Thọ với tổng điểm 29,25 cho 3 môn Văn - Sử - Địa

Liên hệ với Thu Uyên, đến giờ phút này cô bạn vẫn chưa hết bất ngờ vì kết quả nhận được. Đêm qua là đêm mà cả gia đình Uyên cùng thức "đếm ngược" và rồi vỡ òa khi nhìn vào số điểm mà Uyên đã đạt được. Sở dĩ có sự bất ngờ lớn đến vậy là bởi ít ai biết rằng, Thu Uyên mới chỉ quyết định chuyển sang khối C vào giữa học kỳ 1 năm lớp 12 còn trước đó, cô bạn vẫn luôn theo đuổi khối D.

"Với 1 người xuất phát muộn, mình tự nhận thấy mình cần phải nỗ lực, nỗ lực và nỗ lực. Trước giờ mình vẫn luôn theo đuổi khối D, mãi đến khoảng giữa kì 1 năm lớp 12, mình mới quyết định sẽ chuyển hướng sang C do tiếng Anh của mình khá kém. Quyết định đột ngột này khiến mình không khỏi lo lắng nhưng may mắn là mình được gia đình thấu hiểu. Cũng bởi thế nên mình càng cố gắng khẳng định hướng đi của mình hơn để gia đình có thể tin tưởng và để không phụ lòng tin của mọi người", Uyên chia sẻ.

Đạt được số điểm trong mơ so với nhiều người khác nhưng Thu Uyên lại một mực tự nhận bản thân hết sức bình thường, không có gì nổi bật. Ngay cả phương pháp học tập, ôn luyện của Uyên cũng không có gì quá đặc biệt ngoài sự chăm chỉ.

Uyên tự nhận mình không có bí quyết ôn luyện nào đặc biệt, động lực lớn nhất của cô bạn là gia đình cũng như mong muốn chứng minh bản thân

3 môn khối C đều là những môn cần học thuộc và ghi nhớ nhiều nên Uyên chọn cách học đến đâu chắc đến đó và học theo logic. Cô bạn cho rằng không nên học thuộc 1 cách máy móc, dàn trải. Trong quá trình học, Uyên thường vẽ sơ đồ tư duy, liệt kê các ý chính, mốc dữ liệu quan trọng, trên lớp tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài… Mỗi ngày, Uyên tự ôn tập và học một ít để kiến thức không bị dồn lại.

"Mình thực sự là 1 người bình thường. Mình nghĩ rằng muốn đạt được điều gì đó thì điều quan trọng nhất luôn là phụ thuộc vào chính mình, vào sự nỗ lực và cố gắng của bản thân. Bên cạnh đó thì không thể không kể đến công lao to lớn của các thầy cô đã tận tình chỉ bảo, bạn bè đã luôn giúp đỡ, sẻ chia cũng như gia đình - hậu phương vững chắc phía sau lúc nào cũng ủng hộ và bao bọc. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Thiếu đi 1 điều thôi thì mình sẽ không thể đạt được điểm số mơ ước ấy", Uyên tâm sự.

Được biết, dự định của Uyên là đăng ký vào ngành Sư phạm Văn của Đại học Sư phạm Hà Nội. Vì gia đình có rất nhiều người theo nghề giáo nên phần nhiều Uyên cũng được truyền lửa từ họ. Bật mí thêm một chút là bài Văn đạt điểm 9,5 của Uyên dài tới 9 trang. Và sau khi biết điểm, Uyên mới thực sự thở phào để có thể tự thưởng cho mình bằng cách... "chốt" 1 đơn hàng, sau đó là đi du lịch.

Ảnh: NVCC