Thu hồi trên toàn quốc một lô nước muối sinh lý

Theo thông báo của Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị thu hồi là Nước muối sinh lý SATBB – chai 550ml, số lô DL-069, ngày sản xuất 5/6/2026, hạn sử dụng 5/6/2028.

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 27399/26/CBMP-HN, do Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Lợi (Địa chỉ: Số 16, tổ 18, phường Nghĩa Đô, Tp. Hà Nội; địa chỉ sản xuất: Thôn Lưu Xá, xã Hoài Đức, Tp. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu sản phẩm tại một nhà thuốc trên địa bàn để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Đây là lý do Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc lô sản phẩm trên.

Ảnh minh họa.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB – Chai 550ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi, Cục Quản lý Dược yêu cầu phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB – Chai 550ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định;

Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB – Chai 550ml nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 4/12/2026.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Tp. Hà Nội giám sát doanh nghiệp thực hiện thu hồi, tiêu hủy sản phẩm; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Kết quả kiểm tra phải được báo cáo về Cục trước ngày 19/12/2026.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, Lao Động)