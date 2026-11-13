Theo thông tin do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) công bố ngày 10/11, một lô cua lông từ tỉnh An Huy đã không vượt qua kiểm tra an toàn tại cửa khẩu do chứa hàm lượng dioxin vượt mức quy định.

Được biết, lô hàng có tổng trọng lượng 7.000 kg, được nhập bởi Công ty TNHH Thương mại Fulong Guangyun với doanh nghiệp xuất khẩu là Công ty TNHH Thương mại Thủy sản Yuanyang, thành phố Minh Quang, tỉnh An Huy.

Theo ông Lưu Phương Mãng, Giám đốc Trung tâm Quản lý khu vực phía Bắc thuộc TFDA, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng dioxin trong cua đạt 4,1 picogram trên mỗi gram trọng lượng ướt, vượt mức giới hạn 3,5 picogram/gram theo quy định của Đài Loan (Trung Quốc).

Ảnh: Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (Trung Quốc)

Đáng chú ý, cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) hiện áp dụng biện pháp kiểm tra 100% đối với các lô cua lông nhập khẩu. Toàn bộ 7 tấn cua vi phạm đã bị ngăn chặn tại cửa khẩu, xử lý theo hướng tái xuất hoặc tiêu hủy, chưa được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Chất độc có thể tích tụ ở phần nhiều người thích ăn nhất

Dioxin là nhóm chất độc có khả năng gây ung thư, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Chất này có thể tồn tại trong trầm tích dưới đáy sông, hồ, sau đó xâm nhập vào cơ thể các sinh vật thủy sinh và tích tụ dần theo chuỗi thức ăn.

Việc con người tiếp xúc với dioxin trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, thần kinh và nội tiết, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Theo thông tin từ Trung tâm An toàn Thực phẩm Hong Kong (Trung Quốc), dioxin có đặc tính tan mạnh trong chất béo. Khi xâm nhập vào cơ thể sinh vật, chất này khó bị đào thải qua nước mà chủ yếu tích tụ trong các mô mỡ.

Đây cũng là lý do phần thịt màu nâu của cua lông, bao gồm gạch cua và gan tụy, trở thành khu vực có nguy cơ tích tụ độc tố cao. Những bộ phận này chứa hàm lượng chất béo cao hơn đáng kể so với phần thịt trắng ở càng và chân cua.

Một số nghiên cứu ở nước ngoài từng ghi nhận hàm lượng dioxin trong phần thịt màu nâu của cua lông bị ô nhiễm cao gấp 15-115 lần so với phần thịt trắng.

Trước nguy cơ này, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên lựa chọn cua lông có đầy đủ giấy tờ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời hạn chế ăn gạch cua và gan tụy. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng được khuyến cáo tránh ăn 4 bộ phận gồm mang cua, ruột cua, dạ dày cua và tim cua.

Nguồn: Stheadline