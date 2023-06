Thu hồi lô thuốc Duo Hexin Tab không đạt chất lượng

Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi toàn quốc thuốc Viên nén Duo Hexin Tab. (Bromhexin hydrochlorid 8mg), Số GĐKLH: VN-22615-20, Số lô: BHX003, NSX: 08/6/2020, BM.CL.10.05/02 HD: 07/6/2023 do Công ty Fu yuan Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. (Taiwan) sản xuất, Công ty CPDP TW Codupha nhập khẩu (địa chỉ: 509-515 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi: Lô thuốc Viên nén Duo Hexin Tab không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan, được xác định là vi phạm mức độ 2.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty CPDP TW Codupha phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng Viên nén Duo Hexin Tab. (Bromhexin hydrochlorid 8mg) và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên; công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở; kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Sở Y tế Tp Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn kiểm tra và giám sát Công ty CPDP TW Codupha thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.