Thu giữ gần 1000 chai rượu ngoại lậu ngụy trang trong vỏ hộp trái cây

Theo đó, khoảng 16h45’ ngày 21/12, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra ô tô tải mang BKS 89H-020.28 do Lê Trọng Hiếu (SN 1990, trú tại Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam – Bắc.

Kết quả phát hiện, trên xe có 885 chai rượu do nước ngoài sản xuất, gồm các nhãn hiệu như: Johnnie walker red label, Chivas Regal 12, Chivas Regal 18, Royal Salute 21, Chivas Regal 25..v.v.. trên sản phẩm không dán tem rượu nhập khẩu theo quy định.

Số rượu ngoại bị lực lượng CA bắt giữ

Lái xe Lê Trọng Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu ngoại trên. Giá trị ước tính số hàng hóa này khoảng 850 triệu đồng.

Để vận chuyển số hàng hóa là 885 chai rượu ngoại không có hóa đơn, chứng từ này thì các đối tượng đã rất tinh vi cất giấu vào trong các thùng trái cây nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Công an TP. Đồng Hới đang tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ và lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định.