Thu gì mà tới 117 nghìn đồng? - Một khoản tiền đầu năm khiến hội cha mẹ tranh cãi gắt, ai đúng, ai sai?

Những ngày đầu năm học, chuyện tiền nong luôn là đề tài khiến phụ huynh bàn tán rôm rả. Lần này, một khoản phí chỉ 117 nghìn đồng cũng đủ làm dậy sóng diễn đàn. Cụ thể, một phụ huynh thắc mắc: "Bảo là miễn học phí, mà con mới vào lớp 1 đã phải đóng như thế này. Các bố mẹ cho hỏi 117 nghìn, đây là phí gì?".

Câu hỏi nhỏ kéo theo cả chuỗi tranh luận, kẻ đồng tình, người phản đối, đủ giọng điệu, đủ tâm thế.

Theo hình ảnh đính kèm, ngoài các khoản quen thuộc như tiền ăn bán trú, bảo hiểm, học phẩm, kỹ năng sống... nhà trường còn thu thêm khoản "sổ liên lạc điện tử và phần mềm học trực tuyến" với mức phí 117.000 đồng/năm học. Tính ra, mỗi tháng chỉ khoảng 13 nghìn đồng.

Tranh luận

Một số cha mẹ cho rằng, 117 nghìn cho cả năm, chia ra mỗi tháng chưa bằng một ổ bánh mì. Họ lý giải, miễn học phí chỉ là miễn phần học phí cơ bản theo quy định Nhà nước, còn những dịch vụ thêm, từ bán trú, tiếng Anh tăng cường đến phần mềm liên lạc thì phải chia sẻ với nhà trường.

"Con mình ở nhà cũng cần ăn, cần chén bát, lên trường thầy cô lo cả ngày thì phải có chi phí, sao cứ đòi free?", một phụ huynh thẳng thắn. Có người còn so sánh, trường này vẫn rẻ hơn chỗ con họ theo học: suất ăn bán trú thấp hơn, phí Enetviet chỉ 15 nghìn/tháng, bảo hiểm và học phẩm chỉ đóng đầu năm, sau đó chi phí hàng tháng giảm rõ rệt. Với họ, câu chuyện không đáng để làm ầm ĩ.

Với khoản sổ liên lạc điện tử, nhiều người đánh giá là cần thiết. "Trường con mình ở quận Tân Phú (TP.HCM) ngày nào cũng điểm danh. Con mình đi học bằng xe đạp, sáng cỡ 9h tin nhắn vào, học sinh đã đến lớp là yên tâm vô cùng. Những điểm sô bộ môn mình đều nắm được. Ví dụ như bài test nhanh 15 phút hay bài kiểm tra 1 tiết, giáo viên bộ môn đâu có thông báo những điểm này đâu. Nên 117k/ năm chấp nhận được", một ông bố chia sẻ.

Nhưng cũng không ít phụ huynh nhìn khoản phí kia như một "cái gai". Họ cho rằng, sổ liên lạc điện tử chẳng cần thiết. Ngày xưa, học sinh và giáo viên đều có sổ đầu bài, phụ huynh ký vào là đủ để theo dõi. Giờ đây, mọi thứ phụ thuộc vào vài tin nhắn từ nhà trường, biến việc "liên lạc" lẽ ra phải là một sự trao đổi hai chiều thành một chiều, phụ huynh không thể phản hồi hay thắc mắc gì được.

Nếu chỉ đơn thuần là nhận thông báo, thì các group Zalo mà hiện tại lớp học nào cũng đang sử dụng, lại hiệu quả hơn nhiều.

Nhiều phụ huynh cho biết, các chức năng trên sổ liên lạc điện tử như: điểm danh, xin nghỉ học; thời khóa biểu; nhiệm vụ, bài tập; đăng kí, khảo sát; bảng điểm học tập; nhiệm vụ học tập; hoạt động hằng ngày đều không hiệu quả bởi tất cả những thông tin đó giáo viên chủ nhiệm đã thông tin hằng ngày, hằng giờ trên các nhóm chat miễn phí.

Với họ, 117 nghìn không phải quá lớn, nhưng là khoản chi "lãng phí xã hội".

Một vấn nạn khác cũng đau đầu không kém là càng nhiều app buộc phải cài đặt thì phụ huynh buộc phải chia sẻ thông tin cá nhân trên các ứng dụng càng nhiều, nguy cơ bị lọt thông tin ra ngoài càng cao.

Điều đáng nói, nhiều phụ huynh thừa nhận họ… không dám hỏi thẳng trường. Trên mạng thì mạnh mẽ chất vấn, nhưng ngoài đời lại sợ con bị "đì" nên chỉ dám bàn tán ở các diễn đàn. Cái vòng luẩn quẩn ấy biến câu hỏi về một khoản phí nhỏ thành một cơn sóng ngầm, nơi phụ huynh xả bức xúc với nhau thay vì đối thoại trực tiếp với nhà trường.

Thực tế, miễn học phí không đồng nghĩa miễn toàn bộ mọi khoản chi. Nhưng để thuyết phục phụ huynh, minh bạch mới là thứ quan trọng nhất. Khi có sự rõ ràng, phụ huynh sẽ hiểu rằng mình đang đóng góp để con được học trong một môi trường tốt hơn, chứ không phải cảm giác ép buộc.