Đóng hơn 2 triệu tiền đồng phục cho con mà tôi xót: 1 tuần - 5 ngày - 3 loại áo, chẳng hiểu đi học hay đi diễn thời trang?

* Bài viết thể hiện quan điểm của chị Nguyễn Phương Th. - một phụ huynh có con đang học bậc Tiểu học tại Hà Nội

Đầu năm học này, con trai tôi bước vào lớp 6. Bên cạnh niềm vui chuẩn bị cho con bước sang một cấp học mới, tôi lại phải đau đầu vì chuyện đồng phục. Chỉ riêng tiền đồng phục, tôi đã chi gần 2,3 triệu đồng để mua đủ các loại mà nhà trường đưa ra: một bộ sơ mi (gồm áo trắng dài tay, áo trắng ngắn tay và quần xanh than), một bộ polo, một bộ thể dục, một áo gile để mặc vào các buổi lễ, cùng một chiếc áo khoác mùa đông.

Nghe thì có vẻ đầy đủ và chỉn chu, nhưng thực tế lại kéo theo rất nhiều phiền toái. Nhà trường quy định rành mạch: thứ 2 và thứ 4 phải mặc sơ mi, thứ 3 mặc polo, thứ 5 và thứ 6 mặc đồng phục thể dục. Như vậy, nếu phụ huynh không mua đủ các bộ, con sẽ không có đồ để mặc theo lịch. Cuối tuần lại có tiết thể dục, con vận động nhiều, ra mồ hôi, tôi buộc phải mua thêm một bộ thể dục nữa cho con thay đổi.

Còn chiếc áo gile thì hầu như chẳng bao giờ dùng đến. Ngay trong lễ khai giảng vừa qua, thời tiết nắng nóng, các con không thể mặc nổi. Thế nhưng nó vẫn nằm trong danh sách “bắt buộc phải có” để phụ huynh mua.

Điều khiến tôi buồn hơn cả là chất lượng đồng phục. Khi nhận về, tôi nhận thấy đường may cẩu thả, chất liệu dày, nóng, con mặc vào cảm thấy bí bách và ngứa ngáy. Cuối cùng, để con có đồ thoải mái, tôi lại phải bỏ thêm tiền mua bên ngoài. Tính ra, tổng chi phí đồng phục năm nay của tôi lên đến hơn 4,5 triệu đồng - một con số không hề nhỏ với nhiều gia đình.

Tôi chợt nhớ lại thời mình còn đi học. Tôi sinh năm 1993, và lúc ấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Đầu cấp, chỉ cần mua hai chiếc áo sơ mi trắng và hai chiếc quần dài xanh than ở trường là đủ. Gia đình nào có điều kiện thì mua thêm, còn không thì cũng chẳng ai bắt buộc. Tiết thể dục, chúng tôi mặc trang phục thường ngày, chỉ cần thêm đôi giày bata là được. Nhẹ nhàng, gọn gàng, không ai cảm thấy áp lực.

Ảnh minh hoạ

Đồng phục có thật sự cần quá nhiều loại?

Tôi thực sự không hiểu vì sao bây giờ đồng phục lại trở nên phức tạp như vậy. Tại sao phải chia ngày ra để mặc sơ mi, polo hay thể dục? Tại sao phải thêm áo gile, áo khoác đồng phục, trong khi học sinh hoàn toàn có thể mặc gọn gàng, nghiêm túc với một mẫu truyền thống đã có từ lâu?

Đồng phục cần thiết – điều này tôi hoàn toàn đồng ý. Nó giúp học sinh đồng đều, tránh sự phân biệt giàu nghèo, tạo nên hình ảnh chỉn chu cho nhà trường. Nhưng đồng phục không nên bị biến thành “gánh nặng vô hình” cho phụ huynh. Khi số lượng đồng phục tăng lên, khi mẫu mã thay đổi liên tục, phụ huynh buộc phải chi nhiều tiền hơn, trong khi phần lớn học sinh lại chẳng sử dụng hết. Đó là một sự lãng phí rõ ràng, không chỉ của từng gia đình mà còn của cả xã hội.

Mong một sự giản dị, tiết kiệm và bền vững hơn

Tôi mong các trường học hãy nhìn lại ý nghĩa thật sự của đồng phục. Đồng phục cần đơn giản, thống nhất, dễ mặc, dễ giặt, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình. Chỉ cần vài bộ cơ bản, học sinh đã có thể tham gia học tập, sinh hoạt trong sự đồng bộ, kỷ luật.

Thay vì liên tục thiết kế mẫu mới, đưa ra nhiều loại đồng phục khác nhau, hãy đặt lợi ích của phụ huynh và học sinh lên hàng đầu. Bởi sau cùng, điều quan trọng không phải là học sinh mặc bao nhiêu loại đồng phục, mà là các em có môi trường học tập thoải mái, tập trung cho kiến thức và kỹ năng, thay vì để cha mẹ loay hoay với những khoản chi không đáng có.

Đồng phục cần thật đấy, nhưng xin đừng “vẽ” ra quá nhiều. Một sự giản dị, tiết kiệm và bền vững sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều cho cả gia đình và xã hội.