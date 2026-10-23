Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 36 người liên quan để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Đây là kết quả bước đầu của quá trình đấu tranh triệt phá các nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp hoạt động tín dụng đen của Công an TP HCM.



Trước đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về quyết liệt quản lý, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng chí Giám đốc Công an TPHCM và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an cơ sở chủ động rà soát, phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các nhóm đối tượng lợi dụng doanh nghiệp để hoạt động “tín dụng đen”.

Trong vụ án này, điều tra của cơ quan công an cho thấy, các nhóm sử dụng doanh nghiệp, chi nhánh, hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức, trang phục để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng.

Cho thuê vàng kèm váy để giấu lãi suất khủng

Qua kiểm tra tám địa điểm nghi vấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp các đơn vị phát hiện thủ đoạn tổ chức cho vay dưới hình thức “cho thuê vàng”.

Các nhóm thuê mặt bằng, treo biển hiệu, trưng bày vàng, trang sức; đồng thời lập Facebook, Zalo, website quảng cáo “cho thuê vàng nhanh”, “cho thuê vàng trả góp” để tìm khách.

Người có nhu cầu vay phải cung cấp căn cước, VNeID, sao kê tài khoản cùng thông tin nơi ở, việc làm và thu nhập để thẩm định. Sau đó, số tiền vay được quy đổi thành vàng để ký “hợp đồng cho thuê tài sản”.

Khách nhận vàng mang bán lấy tiền, phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc số tiền tương ứng khi đến hạn.

Theo cơ quan điều tra, để che giấu lãi suất, các nhóm chia tiền lãi thành nhiều khoản như “phí thuê vàng”, “phí hồ sơ”, “phí dịch vụ”, “phí gia hạn”. Tiền lãi được thu trước, khách còn phải đóng thêm phí khi tái ký hợp đồng.

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần FASHION VIP 999, số 205 Hàn Hải Nguyên (phường Minh Phụng), nhóm liên quan lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, ghi tiền thuê váy cao để che giấu lãi vay.

Cơ quan điều tra xác định Trần Thế Long (SN 1983) thực hiện thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động; Đặng Quốc Vương (SN 1997) đứng tên giám đốc chi nhánh, trực tiếp giao dịch với khách vay.

Một số nhóm còn tổ chức góp vốn, phân công nhân viên, sử dụng phần mềm và nhóm Zalo để quản lý khách vay, theo dõi dòng tiền. Lãi suất có trường hợp vượt 500%/năm.

Quảng cáo trên MXH của các đối tượng

Lãi suất đến 544,78%/năm

Từ vụ việc do Tổ 363 Công an phường Bình Quới phát hiện khi tuần tra ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm do Lê Thành Long (SN 1997) trực tiếp điều hành, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997) góp vốn.

Nhóm này sử dụng vỏ bọc các hộ kinh doanh Đại Phát Gold tại số 93 Bàu Cát 1, phường Tân Bình, TPHCM và Thịnh Vượng Gold tại số 105 Đinh Bộ Lĩnh, phường Long Thành, Đồng Nai.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5/2026, nhóm đã cho 146 người vay qua 206 hợp đồng, tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng. Lãi suất khoảng 292–544,78%/năm.

Với các khoản vay lớn, Long còn liên kết với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1997), người cầm đầu nhóm DC GOLD Sài Gòn Group. Nhóm này có các địa điểm tại phường Tân Bình, phường Bình Trưng và đã cho gần 100 khách hàng vay.

Tại Công ty TNHH Huy Anh JEWELRY trên đường Cao Thắng (phường Hòa Hưng, TPHCM) cơ quan điều tra xác định giám đốc Bùi Quang Hùng (SN 1998) trực tiếp tổ chức cho vay. Công an thu giữ 30 hợp đồng của 24 khách, bước đầu làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng qua 10 trường hợp.

Tang vật từ các vụ án.

Tại Công ty TNHH An Phát JEWELRY trên đường 3/2, phường Vườn Lài, Vũ Anh Tuấn (SN 1984) được xác định là người tổ chức; Phạm Cao Sơn (SN 1979) đứng tên giám đốc, trực tiếp quản lý. Cơ quan điều tra thu giữ 32 hợp đồng, làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng qua 15 khách hàng.

Ngoài ra, công an xác định Lê Thanh Tùng (SN 1982) là người chủ mưu, điều hành hoạt động cho vay tại Công ty THT ở phường Long Trường.

Tại Công ty TNHH LT3 LUXURY ở xã Nhà Bè, cơ quan điều tra làm rõ 21 khách vay, khoản thu lợi bất chính hơn 116 triệu đồng và đang tiếp tục xác minh, truy tìm giám đốc Tống Duy Long (SN 1989).

Với Hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999 tại phường An Phú Đông, công an đã khởi tố Nguyễn Duy Đạt (SN 1999), bước đầu làm rõ 21 hợp đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng.

Trụ sở hoạt động của các đối tượng cho vay vàng nặng lãi.

Công an TPHCM đang tiếp tục làm rõ các mối liên hệ giữa những nhóm này với các công ty, hộ kinh doanh cho thuê vàng ở nhiều tỉnh, thành; đồng thời củng cố chứng cứ, giải quyết nguồn tin liên quan dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của một số người.