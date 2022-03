Thủ đoạn cựu giáo viên chơi phường hụi, lừa bán đất chiếm hàng tỷ đồng

Thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai, SN 1962, trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Mai là giáo viên đã nghỉ hưu.



Theo tài liệu từ CQĐT, mới đây Công an huyện Hưng Nguyên nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm của nhiều người dân trên địa bàn các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên), huyện Nghi Lộc và Tp.Vinh về việc đối tượng Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Nhận được đơn tố giác, qua điều tra xác minh cho thấy, từ tháng 2/2020, Mai cùng một số người dân sinh sống trên địa bàn các xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc (huyện Hưng Nguyên), huyện Nghi Lộc... tham gia tổ chức phường “hụi”. Quá trình tham gia, Mai luôn “đấu phường” và nhận tiền trước.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai. Ảnh H.Hạnh.

Đến tháng 7/2020, Mai vay chị P.T.M. trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên (là người cùng tham gia phường “hụi”) số tiền 230 triệu đồng. Đến tháng 10/2020, do đầu tư thua lỗ và không có khả năng trả nợ, Mai thế chấp, làm thủ tục mua bán đất kiêm đặt cọc đất đối với hơn 4.000 m2 diện tích đất vườn đang sở hữu cho anh N.T.L. trú tại xã Nghi Phú, Tp.Vinh và anh L.A.S. trú tại phường Quán Bàu, Tp.Vinh và nhận 300 triệu đồng tiền đặt cọc.



Tuy nhiên, đến khoảng đầu năm 2021, Nguyễn Thị Mai lại bán phần đất có diện tích 4.000m2 trên cho người nhà với giá 800 triệu đồng; đồng thời bán căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình cho một người dân trú tại huyện Nghi Lộc với giá 1,3 tỷ đồng.

Với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng thu về từ việc bán đất và bán nhà, Mai dùng 1,4 tỷ đồng vào mục đích cá nhân, trả các khoản tiền, lãi suất vay nợ và đóng nợ tiền phường cho một số người. Tuy nhiên, đối tượng không trả các khoản tiền đã vay nợ, nhận đặt cọc từ chị M., anh L. và anh S.. Số tiền còn lại, Mai dùng để đầu tư tài chính và bị thua lỗ.

Đến tháng 5/2021, do quá thời hạn cũng như không có khả năng trả nợ cho chị M., tiền cọc đất, cho anh L., anh S. và tiền nợ đóng phường (hơn 2 tỷ đồng) nên người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã xác minh, thu thập, Công an huyện Hưng Nguyên xác định, đối với số tiền 2,1 tỷ đồng thu được từ tiền bán nhà và đất vườn, Nguyễn Thị Mai có đủ điều kiện, khả năng để trả nợ cho chị M., tiền đặt cọc mua đất cho anh L., anh S. và trả tiền phường. Tuy nhiên, đối tượng này lại sử dụng số tiền trên vào mục đích khác, chiếm đoạt tiền và bỏ trốn.

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.