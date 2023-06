Thủ đoạn của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ để "tẩy não" tín đồ

Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cho những tổ chức tôn giáo được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên cũng kiên quyết đấu tranh với những hành vi núp bóng tôn giáo để làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục truyền thống.



Hiện nay, Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ lén lút hoạt động trở lại, núp bóng tôn giáo, truyền đạo trái phép, len lỏi cả vào học đường ngay giữa Thủ đô để truyền bá nhiều tư tưởng trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Như đã từng phản ánh trong các bản tin trước, sau một thời gian tạm lắng vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, gần đây Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã nhen nhóm hoạt động và chiêu mộ tín đồ trở lại ở một số địa phương như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Huế…. Không ít gia đình có người thân tham gia hội nhóm này đã tan nát hạnh phúc khi bỗng nhiên vợ hoặc chồng mình đập phá bát hương thờ cúng tổ tiên hay chối bỏ bố mẹ người thân.

Ngay tại thủ đô Hà Nội, hội nhóm này cũng lén lút hoạt động với nhiều thủ đoạn ẩn mình tinh vi.



Theo quy định hiện nay, tất cả mọi hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo không được cơ quan chức năng cấp phép như Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đều là hành vi vi phạm pháp luật. Để dễ bề hoạt động, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, 3 đối tượng chủ chốt của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã thuê căn hộ chung cư trong vài tháng nay với giá gần 15 triệu đồng/tháng để tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Ngoài những luận điệu mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục như không được thờ cúng gia đình tổ tiên, không được kết hôn, sinh con… Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ này còn thường xuyên nói xấu hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được cấp phép hoạt động ở Việt Nam. Sau khi xác định rõ hành vi của hội nhóm này, cơ quan chức năng đã mời chủ nhà lên làm việc.

Công an quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu chủ nhà chấm dứt ngay hợp đồng thuê nhà đối với hội nhóm này. Đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng cầm đầu để ngăn chặn triệt để, kiên quyết không để Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tái diễn hoạt động trên địa bàn.

Để ngăn chặn triệt để tình trạng lợi dụng tự do tôn giáo để truyền đạo trái phép, mới đây công an quận Hà Đông cũng phối hợp với các lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính một phòng trọ trên địa bàn phường Dương Nội và phát hiện 1 nhóm gồm 4 người thuộc Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đang hoạt động.



Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, nhóm người này phủ nhận việc hoạt động tôn giáo trái phép và cho rằng đang tìm hiểu kinh thánh. Tuy nhiên tại phòng trọ, lực lượng an ninh phát hiện nhiều khăn trùm đầu màu trắng, hàng chục phong bì trắng chứa tiền mới, các loại sổ sách ghi chép nhiều nội dung liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Các loại máy tính xách tay, điện thoại, iPad của nhóm người này cũng lưu giữ nhiều bài hát về thánh đức chúa trời. Theo xác minh của cơ quan chức năng thì nhóm này có 1 người cầm đầu, thực hiện hành vi truyền đạo trái phép cho 1 số sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Hiện công an quận Hà Đông đã tiến hành lập biên bản và tiếp tục xác minh làm rõ hoạt động của hội nhóm này.

Các tụ điểm sinh hoạt của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ cứ nhen nhóm hình thành ở đâu thì đều bị người dân tố giác và các cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện triệt phá. Ngay với đường dây nóng của chương trình chuyển động 24h cũng nhận được hàng chục thông tin người dân cung cấp về các địa điểm sinh hoạt của hội nhóm này.

Với mục tiêu chiêu mộ các tín đồ càng nhiều càng tốt, thời gian gần đây, hội nhóm này chuyển sang tổ chức sinh hoạt, truyền đạo trái phép trên các mạng xã hội. Đối tượng mà hội nhóm này hướng đến là các bạn trẻ đang học tập tại Hà Nội.

Ở một lớp học online dù người truyền đạo trái phép lẫn người học đều là các bạn sinh viên trẻ thế nhưng thay vì nỗ lực học tập, lao động để có 1 tương lai tốt đẹp, những buổi học đều khuyên học viên chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.

Trước sự hoạt động ngày càng gia tăng của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại nhiều địa phương, lãnh đạo Bộ công an cho biết sẽ có những biện pháp xử lý đối với những hoạt động trái pháp luật của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.



Bên cạnh những hoạt động vi phạm pháp luật của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ thì Bộ Công an cũng đã thấy được những phức tạp về an ninh trật tự của hội nhóm này. Bộ công an cũng đã có những thông báo, hướng dẫn công an các địa phương nắm bắt, phát hiện, có những biện pháp răn đe các đối tượng cầm đầu, cốt cán.

Vào hội thì dễ, bất cứ người nào cũng có thể tham gia, nhưng để thoát ra khỏi hội nhóm tà đạo này thì không phải ai cũng có đủ niềm tin, quyết tâm và nghị lực. Bởi vậy, người dân cần cảnh giác trước mọi thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng xấu.