Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam, (tức Mr Pips; SN 1994, TP.Hồ Chí Minh, nguyên quán phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hưng Yên) và 73 bị can khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền gây xôn xao dư luận.

Trong vụ án này, Mr Pips Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Điều tra xác định, toàn vụ án Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo kết luật điều tra, cơ quan công an cho rằng để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Nam bảo bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1995) và bố đẻ là bị can Phó Đức Thắng (SN 1968) tìm người đứng tên mở công ty và dùng các pháp nhân này mua bán bất động sản ở TP HCM và khu vực lân cận. Trong đó, bạn gái Nam, bố và một số người còn trực tiếp đứng tên sở hữu.

Báo Tiền Phong cho hay, trong hàng chục bất động sản trên khắp cả nước của Nam nổi lên là hai căn hộ với tổng giá trị 266 tỷ đồng tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài và Hai Bà Trưng, Hà Nội gồm một căn khoảng 145,5 tỷ đồng và một căn khoảng 120,8 tỷ đồng, giá trung bình khoảng 1 tỷ đồng/m2. Dòng tiền được chuyển qua các tài khoản đứng tên người khác nhằm che giấu nguồn gốc. Sau đó, các đối tượng tiếp tục thực hiện các thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng nhằm hợp thức hóa quyền sở hữu và quay vòng dòng tiền.

Một số tang vật mà công an thu giữ - Ảnh: CA Hà Nội

Ngoài 2 căn hộ hàng trăm tỷ đồng ở đất vàng Hà Nội, các đối tượng còn mua nhiều căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) với giá từ khoảng 1,8 tỷ đồng đến gần 6 tỷ đồng; căn hộ tại Empire City hơn 23,5 tỷ đồng; căn hộ tại Diamond Island khoảng 23 tỷ đồng; căn hộ tại Sunshine Riverside (Hà Nội) khoảng 2 tỷ đồng; cùng nhà đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm này còn mua nhà tại dự án ID Junction (Đồng Nai) hơn 3,4 tỷ đồng và 4 thửa đất tại Tây Ninh tổng diện tích khoảng 9.000m², trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng. Phần lớn tài sản được đứng tên người khác hoặc doanh nghiệp để che giấu nguồn tiền.

Đặc biệt, ngày 31/10/2024, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, do sợ bị thu giữ tiền của Nam có trong các tài khoản, bị can Thắng và vợ là Lê Thị Liễu đã rút tiền đi mua Đô la Mỹ và mang đi gửi người thân.

Cụ thể, ông Thắng rút tiền trong 2 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Techcombank, tổng số 30 tỷ đồng. Tiếp đó rút tiền từ tài khoản 20 tỷ đồng và rút tiền trong 1 sổ tiết kiệm còn lại ra tiền mặt 15 tỷ đồng.

Cũng trong cùng ngày 31/10/2024, Thắng rút tiền mặt từ sổ tiết kiệm gửi tại Vietcombank 30 tỷ đồng và rút từ sổ tiết kiệm tại MBBank 20 tỷ đồng. Sau đó, Thắng gửi cháu ruột mình là anh Phó Đức Tiến 45 tỷ đồng, đưa nhân viên làm cùng CDC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20 tỷ đồng; đưa cho em cọc chèo của mình 20 tỷ đồng.

Với bà Liễu, cơ quan điều tra xác định rút ở ngân hàng 60 tỷ đồng. Sau đó, người phụ nữ đi mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, rồi gộp cùng với tiền, vàng có sẵn trong nhà, cho vào 2 balo cùng 1 vali đều có khoá mã số, đem đến nhà người quen, cháu ruột của chồng nhờ cất hộ.

Ngoài ra, bà Liễu nhờ mẹ đẻ đi cùng ra ngân hàng, mở 2 sổ tiết kiệm mang đứng tên cụ, tổng số 15 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền nêu trên đã bị cơ quan điều tra phong tỏa, tạm giữ theo quy định.

Những sai phạm nêu trên khiến ông Phó Đức Thắng, bà Lê Thị Liễu cùng Nguyễn Thị Thanh Tâm bị cơ quan điều tra buộc tội “Rửa tiền”.

Bỏ 2,5 tỷ ra chạy giám định tâm thần cho con trai nhưng bị lừa

Trong vụ án này, Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ thêm một số người thân của Nam có hành vi “lừa đảo, chứa chấp tài sản người khác phạm tội mà có”.

Kết luận cho hay, khi biết Phó Đức Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ngày 30/10/2024, Phó Đức Thắng nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn, thuê luật sư bào chữa cho Nam. Đồng thời, tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Tối cùng ngày, ông Thắng và Tuấn gặp Nguyễn Đăng Quang, là anh em "đồng hao" với Tuấn, nói chuyện về bệnh của Nam và muốn cho con được đi giám định tâm thần. Quang nói có thể giúp, hướng dẫn làm đơn xin đi giám định tâm thần sớm gửi đến công an.

Quang dặn Thắng chuẩn bị 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng) để sử dụng đi "quan hệ". Tiền nhận của ông Thắng, Quang dùng 1,2 tỷ đồng chi tiêu cá nhân và không trả lại. Số còn lại, Quang chuyển cho một người khác và hiện công an đã thu hồi.

Đối tượng Phó Đức Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA Hà Nội

Sau cuộc gặp trên với Tuấn, ông Thắng muốn chuyển 7 tỷ đồng nhờ giữ hộ và sử dụng cho việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam trong trại giam hoặc khắc phục hậu quả sau này. 7 tỷ tiền mặt sau đó được gửi vào tài khoản của mẹ vợ Tuấn.

Mấy ngày sau, ông Thắng đến nhà Tuấn thông báo cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản do Nam vi phạm pháp luật mà có. Trong đó có một phần của 7 tỷ đồng trên. Thấy vậy, Tuấn hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay 10 tỷ đồng để "che giấu với công an".

Với hành vi bị cáo buộc nêu trên, hiện Tuấn đang bị đề nghị truy tố về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, dì ruột Phó Đức Nam) cũng bị đề nghị truy tố về các tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” do giúp Nam mua 3 nhà đất trị giá 36 tỷ đồng; kê khai giá mua bán nhà đất thấp hơn thực tế để trốn đóng 284 triệu đồng tiền thuế.