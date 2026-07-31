Thư Đan Nguyễn thừa nhận chuyện bạo lực học đường, xin lỗi người bị tổn thương

Tối 30/7, Thư Đan Nguyễn - TikToker 1,1 triệu người theo dõi đã lên tiếng về tất cả ồn ào liên quan đến mình thời gian gần đây. Ngoài loạt phản hồi xoay quanh chuyện hôn nhân, mối quan hệ với đồng nghiệp, cô cũng nhắc đến “những câu chuyện lan truyền về thời cấp 2” của mình.

Theo đó, Đan Thư cho biết mình đã đọc được những câu chuyện này và thừa nhận "trong quá khứ đã có những bồng bột, nông nổi và những mâu thuẫn thời học sinh". Vì vậy cô gửi lời xin lỗi và xin chịu trách nhiệm về hành động trong quá khứ.

"Dù không thể thay đổi những gì đã xảy ra, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những người tôi đã làm tổn thương. Dù những câu chuyện ấy có được nhắc lại hay không, tôi vẫn cho rằng mình cần phải nói lời xin lỗi và chịu trách nhiệm về những hành xử chưa đúng của bản thân trong quá khứ" - Thư Đan Nguyễn viết.

Tuy nhiên cùng với đó, Thư Đan Nguyễn cũng nhấn mạnh: "Những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm và thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tôi cũng như doanh nghiệp của tôi, tôi sẽ có các biện pháp can thiệp theo quy định của pháp luật".

Phản hồi về quá khứ của Thư Đan Nguyễn xuất phát từ những thông tin được lan truyền trên MXH thời gian gần đây.

Cụ thể, sau khi ồn ào đời tư của Đan Thư với chồng gây chú ý, trên MXH xuất hiện các bài đăng từ những người giới thiệu là bạn học cũ của cô tại một trường THCS ở TP.HCM. Những chia sẻ này xoay quanh quãng thời gian nữ TikToker còn học cấp 2, họ khẳng định rằng cô đã có hành xử không đúng mực, liên quan đến cả bạo lực học đường.

Hiện tại, sau khi Thư Đan Nguyễn đã “xin lỗi và chịu trách nhiệm về những hành xử chưa đúng của bản thân trong quá khứ” , những người bạn cũ này chưa có phản hồi nào thêm.

Thư Đan Nguyễn có tên thật là Nguyễn Đan Thư, sinh năm 1999 tại TP.HCM, là gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu làm đẹp. Cô được biết đến thông qua các nội dung về trang điểm, biến hình theo trend, thời trang và phong cách sống trên mạng xã hội, đồng thời sở hữu nhan sắc nổi bật.

Thời gian gần đây, Thư Đan Nguyễn bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi tham gia dự án Báu Vật Trời Cho. Trên các nền tảng mạng xã hội, cô cũng sở hữu lượng người theo dõi ấn tượng với hơn 1,1 triệu follower trên TikTok, hơn 450 nghìn người theo dõi trên Instagram và hơn 668 nghìn người theo dõi trên Facebook.