Nghiên cứu của ĐH Harvard tiết lộ: Những đứa trẻ kiếm tiền giỏi, lớn lên công thành danh toại thường có chung 5 DẤU HIỆU này ngay từ nhỏ

Không ít phụ huynh tin rằng chỉ cần con học giỏi, nghe lời và đạt thành tích cao thì sau này sẽ có cuộc sống thành công. Tuy nhiên, nghiên cứu nổi tiếng của Đại học Harvard bắt đầu từ năm 1938, theo dõi 268 sinh viên Harvard cùng 456 thanh thiếu niên đến từ các khu dân cư nghèo ở Boston trong nhiều năm, lại cho thấy một góc nhìn khác.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ sớm hình thành tinh thần trách nhiệm, từng chủ động làm việc nhà và sở hữu một số phẩm chất nổi bật thường có nhiều cơ hội đạt được thành công trong sự nghiệp khi trưởng thành. Dưới đây là 5 dấu hiệu mà cha mẹ nào cũng nên biết để nuôi dạy con thành tài:

1. Không chỉ biết nghe lời mà còn có tư duy độc lập

Nhiều phụ huynh xem một đứa trẻ ngoan là đứa trẻ luôn vâng lời người lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự ngoan ngoãn tuyệt đối chưa chắc là lợi thế khi bước vào môi trường làm việc đầy biến động.

Cha mẹ nên đồng hành, lắng nghe và khuyến khích con mạnh dạn bày tỏ quan điểm ngay từ nhỏ. (Ảnh minh họa: Parents)

Những đứa trẻ có xu hướng đặt câu hỏi, dám bày tỏ quan điểm và biết tự đánh giá đúng sai thường hình thành khả năng tư duy độc lập sớm hơn. Khi trưởng thành, đây cũng là nhóm người tự tin đưa ra quyết định, chủ động giải quyết vấn đề thay vì chỉ làm theo khuôn mẫu.

Trong môi trường kinh doanh hay công việc hiện đại, năng lực phân tích và đưa ra lựa chọn phù hợp thường được đánh giá cao hơn việc đơn thuần thực hiện theo chỉ dẫn.

2. Được làm quen với khái niệm tiền bạc từ sớm

Một sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là cho rằng trẻ nhỏ chưa cần biết đến tiền bạc. Nhưng thực tế, giáo dục tài chính sớm không đồng nghĩa với việc dạy trẻ kiếm thật nhiều tiền, mà giúp các em hiểu giá trị của đồng tiền và biết cách sử dụng hợp lý.

Chương trình Money as You Grow của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng Mỹ khuyến nghị trẻ từ 3-5 tuổi nên làm quen với khái niệm tiền và biết phân biệt giữa "nhu cầu" với "mong muốn". Từ 6-12 tuổi có thể cùng cha mẹ mua sắm, học cách so sánh giá cả, tìm hiểu lãi suất ngân hàng và ghi chép chi tiêu. Còn từ 13-21 tuổi nên bắt đầu làm quen với tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, các khoản vay và thuế.

Một nghiên cứu năm 2007 của nhà tâm lý học Angela Duckworth cũng chỉ ra rằng sự kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn có khả năng dự báo thành công tốt hơn cả IQ trong nhiều trường hợp.

Trình độ học vấn có thể quyết định cơ hội nghề nghiệp, nhưng hiểu biết về tài chính lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích lũy và tạo dựng tài sản trong tương lai.

3. Dám hành động thay vì chỉ chờ cơ hội

Một điểm chung khác ở những người thành công là tinh thần chủ động. Thay vì ngồi chờ mọi điều kiện hoàn hảo, họ sẵn sàng bắt tay vào làm, chấp nhận thử nghiệm và rút kinh nghiệm từ những sai sót ban đầu.

Ngay từ nhỏ, nhiều đứa trẻ đã bộc lộ tính cách này thông qua việc tự tìm cách giải quyết vấn đề, mạnh dạn tham gia các hoạt động tập thể hoặc thử sức với những công việc nhỏ phù hợp với lứa tuổi.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc khuyến khích trẻ chủ động thay vì làm thay mọi việc sẽ giúp các em hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, nâng cao sự tự tin và khả năng thích nghi, những phẩm chất rất cần thiết trong môi trường làm việc sau này.

4. Có trí tuệ cảm xúc và biết xây dựng các mối quan hệ

Bên cạnh năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp và khả năng đồng cảm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự thành công.

Nghiên cứu Harvard Grant từng chỉ ra rằng những người có tuổi thơ gắn bó với gia đình, đặc biệt là có mối quan hệ tích cực với cha mẹ, thường phát triển kỹ năng xã hội tốt hơn khi trưởng thành.

Điều này không có nghĩa thành công phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh gia đình, mà môi trường nuôi dạy tích cực giúp trẻ học cách quan tâm đến người khác, biết lắng nghe và ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ.

Trong công việc, những người có trí tuệ cảm xúc cao thường dễ tạo dựng niềm tin, xây dựng mạng lưới quan hệ và nắm bắt nhiều cơ hội phát triển hơn.

5. Kiên cường trước thất bại, không dễ bỏ cuộc

Đây được nhiều chuyên gia xem là phẩm chất quan trọng nhất và cần có của những đứa trẻ lớn lên sẽ sớm thành công. Nhà tâm lý học Angela Duckworth, giáo sư tại Đại học Pennsylvania, gọi đó là "Grit" - sự kết hợp giữa đam mê và lòng kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn.

Qua nhiều nghiên cứu, bà nhận thấy chỉ số này dự báo khả năng thành công trong học tập, quân đội và công việc tốt hơn cả IQ ở nhiều trường hợp.

Những đứa trẻ biết chấp nhận thất bại, sẵn sàng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và tiếp tục cố gắng thường có khả năng thích nghi tốt hơn khi trưởng thành.

Ngược lại, nếu luôn được bảo bọc hoặc quá sợ thất bại, trẻ dễ hình thành tâm lý né tránh thử thách và bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Thành công hiếm khi đến từ một lần may mắn, mà là kết quả của rất nhiều lần kiên trì vượt qua thất bại.