Thú chơi hoa Tết 2026: Quên những bình hoa rườm rà đi, một nắm hoa Rum cắm lọ mới là đỉnh cao của sự tinh tế, hút lộc cực mạnh

Những năm gần đây, xu hướng chơi hoa ngày Tết của chị em đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh những cành đào thắm, gốc mai vàng truyền thống, những bình hoa mang phong cách Châu Âu, tối giản và tinh tế đang dần chiếm sóng. Trong số đó, hoa Rum hay còn có cái tên mỹ miều là Thủy Vu nổi lên như một "nàng thơ" kiêu kỳ.

Với hình dáng như chiếc móng ngựa hay một chiếc ly rượu vang thanh mảnh, hoa Rum không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy về sự may mắn và tình yêu thuần khiết. Tuy nhiên, nhiều người e ngại rước "nàng" về dinh vì sợ khó chiều, nhanh tàn. Thật ra, chỉ cần hiểu đúng "tính nết" của Rum, bạn hoàn toàn có thể giữ được bình hoa tươi tắn xuyên Tết, thậm chí là chơi cả tháng trời. Hãy cùng gỡ rối những lầm tưởng và học cách chăm sóc loài hoa tuyệt đẹp này nhé.

Vẻ đẹp của sự tối giản và thông điệp "Hạnh phúc trở về"

Hoa Rum (Calla Lily) có một sức hút kỳ lạ. Nó không nhiều cánh, không cầu kỳ tầng lớp như mẫu đơn hay hoa hồng, mà chỉ gồm một đài hoa duy nhất cuộn tròn ôm lấy nhụy vàng, vươn cao kiêu hãnh. Chính sự đơn giản ấy lại tạo nên vẻ đẹp sang trọng, rất hợp với những không gian nội thất hiện đại, căn hộ chung cư hay những góc nhà cần sự tĩnh tại.

Ngày Tết, người ta chưng hoa Rum không chỉ để ngắm mà còn để gửi gắm ước nguyện. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, màu đỏ là tình yêu nồng cháy, màu vàng là sự kính trọng và tài lộc, còn màu tím lại mang nét bí ẩn, quyến rũ. Đặc biệt, trong ngôn ngữ của các loài hoa, Rum còn mang thông điệp "Sự trở về của hạnh phúc" - một ý nghĩa quá đỗi ngọt ngào cho dịp Tết đoàn viên, sum họp.

"Cô nàng tiểu thư" ưa nắng tán xạ, sợ nước ngập chân

Để nuôi dưỡng một chậu hoa Rum nở rộ hoặc cắm một bình hoa tươi lâu, điều đầu tiên bạn cần nhớ: Đây là một cô nàng tiểu thư "đỏng đảnh". Nàng ta thích ánh sáng nhưng sợ nắng gắt, thích ẩm ướt nhưng lại sợ úng nước.

Về ánh sáng, hãy đặt chậu hoa ở ban công hướng Bắc hoặc cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng chan hòa nhưng không bị mặt trời chiếu trực tiếp. Ánh nắng gay gắt sẽ làm cháy sém những chiếc lá xanh mướt, khiến cây xấu xí. Nhưng nếu để trong góc tối quá lâu, nàng ta sẽ "dỗi", lá thì dài ngoằng mà hoa thì chẳng thấy đâu.

Về nước tưới, đây là "tử huyệt" khiến nhiều người thất bại. Hoa Rum thuộc họ Ráy, thân và rễ của nó mọng nước nhưng lại cực kỳ sợ thối. Nguyên tắc vàng là: "Xuân Hè giữ ẩm, Thu Đông đợi khô". Vào mùa sinh trưởng (Xuân Hè), bạn có thể tưới 3 ngày/lần, giữ đất luôn hơi ẩm. Nhưng khi trời lạnh (Thu Đông), hãy đợi mặt đất khô trắng rồi mới tưới. Tuyệt đối không để nước đọng dưới đáy chậu, thối rễ là coi như bỏ đi cả cây.

Bí kíp cắm hoa Rum cắt cành: Ít nước mới là chân ái

Với những chị em chọn mua hoa cắt cành để cắm bình chơi Tết, cách dưỡng hoa lại có chút khác biệt. Khi mới mua về, hoa thường bị mất nước sau quá trình vận chuyển. Lúc này, bạn cần "hồi sức" cho hoa bằng cách ngâm ngập thân trong xô nước sâu khoảng 3-4 tiếng (tránh để nước ngập đầu bông).

Nhưng khi đã lên bình, hãy nhớ quy tắc: Nước thấp. Thân hoa Rum rỗng xốp, rất giống thân khoai nước, nếu ngâm trong mực nước quá cao sẽ dễ bị nhũn, thối, gây gãy gập và mùi khó chịu. Chỉ cần để nước ngập khoảng 3-5cm gốc là đủ. Chịu khó cắt gốc chéo 45 độ mỗi ngày và thay nước thường xuyên, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Một mẹo nhỏ của dân chuyên nghiệp là sau khi cắt gốc, có thể nhúng nhanh phần mặt cắt vào nước sôi vài giây rồi mới cắm vào nước lạnh, cách này giúp loại bỏ bớt bọt khí, giúp hoa hút nước khỏe hơn.

Hoa Rum đẹp nhất khi đứng một mình hoặc phối cùng những loại lá có bản to, xanh mướt. Một chiếc chậu gốm mộc màu trắng, xám xi măng hay màu đất nung terra-cotta là lựa chọn hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của loài hoa này.

Phong cách "Instagram" rất chuộng đặt một chậu Rum cạnh ghế sofa, hoặc một bình Rum thủy tinh trong suốt trên bàn trà. Bạn có thể phối cùng lá Trầu bà lá xẻ (Monstera), lá Thanh Xuân để tạo nên một góc xanh "healing" (chữa lành) cực chất. Màu trắng của hoa trên nền xanh của lá tạo cảm giác thư thái, dễ chịu vô cùng.

Một vài lưu ý an toàn cho gia đình

Đẹp là thế, nhưng hoa Rum cũng có cơ chế tự vệ riêng. Trong thân và lá cây có chứa canxi oxalat và alkaloid – những chất có thể gây ngứa rát, tê lưỡi nếu vô tình ăn phải hoặc để nhựa dính vào niêm mạc.

Vì vậy, nếu nhà có trẻ nhỏ hiếu động hoặc thú cưng (chó, mèo) hay cắn phá cây cỏ, bạn nên đặt chậu hoa ở vị trí cao, xa tầm với. Khi cắt tỉa, thay nước, tốt nhất chị em nên đeo găng tay để tránh nhựa cây gây kích ứng da tay. "Hồng nào mà chẳng có gai", hoa đẹp thì thường có chút "độc", chỉ cần cẩn thận một chút là chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với vẻ đẹp này.

Chăm sóc một chậu hoa cũng giống như chăm sóc tâm hồn mình vậy. Cần sự kiên nhẫn, tinh tế và thấu hiểu. Tết này, hãy thử làm mới không gian sống bằng những cành hoa Rum kiêu sa. Dù là một chậu cây ở ban công hay vài cành hoa cắm lọ nơi phòng khách, sự hiện diện của nó chắc chắn sẽ mang lại làn gió mới, tươi trẻ và bình an cho gia đình bạn trong năm mới 2026.

Mách nhỏ cho người mới:

- Đất trồng: Trộn đất tơi xốp với đá trân châu (perlite) để thoát nước tốt.

- Nhiệt độ: Lý tưởng nhất là 15-25 độ C. Lạnh dưới 10 độ cây dễ ngủ đông.

- Bón phân: Dùng phân bón lỏng loãng 2 tuần/lần. Trước khi ra hoa có thể phun Kali dihidro photphat (MKP) để kích hoa to, đậm màu.

- Khi hoa tàn: Mạnh dạn cắt bỏ cành hoa tàn sát gốc để cây dồn sức nuôi củ, năm sau lại ra hoa tiếp.