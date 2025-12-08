Chưng Tết đừng chỉ mua hoa: Có một loại cây "rẻ bèo" nhưng hút tài lộc cực mạnh, đặt đúng 4 cành lên bàn học con cái thi cử đỗ đạt, gia chủ tiền vào như nước

Tết đến xuân về, bên cạnh những cành đào thắm hay chậu mai vàng rực rỡ, góc nhà của chúng ta vẫn cần lắm một chút xanh mát, bình yên để cân bằng lại không khí náo nhiệt. Không đắt đỏ, không kiêu kỳ, cây Phát Lộc (hay còn gọi là trúc phú quý) chính là "người bảo mẫu" thầm lặng cho vận khí của cả gia đình. Chỉ cần một bình nước trong vắt, vài nhánh cây xanh mướt, bạn đã mang cả "Phú quý - Bình an" về nhà theo cách giản dị và chân thật nhất.

Có người từng nói: "Thà ăn cơm không có thịt, chứ không để nhà thiếu trúc". Từ xa xưa, hình ảnh cây trúc đã gắn liền với sự thanh cao, quân tử. Nhưng ở thời hiện đại, khi diện tích sống ngày càng thu hẹp, những chậu trúc cảnh mini, đặc biệt là dòng Phát Lộc (Dracaena sanderiana) hay trúc phú quý lại lên ngôi. Không chỉ bởi chúng dễ tính đến mức "cắm đâu sống đó", mà còn bởi cái tên nghe thôi đã thấy rộn ràng niềm vui: Phát Lộc, Vạn Niên, Khai Vận.

"Sống cũng cần một chút xanh" - Chuyện về loài cây mang điềm lành

Thực ra, cái tên trúc phú quý (Dracaena sanderiana) chỉ là cách gọi dân dã, "vui tai" của chúng ta vì hình dáng chia đốt như tre trúc, chứ kỳ thực "em nó" thuộc họ Huyết giác (Rồng). Nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng ý nghĩa mà nó mang lại. Trong văn hóa Á Đông, thân cây mọc thẳng tắp tượng trưng cho người quân tử, đốt trúc rỗng ruột thể hiện sự hanh thông, còn lá xanh vươn lên là điềm báo của sự thăng tiến, "tiết tiết cao thăng" (bước sau cao hơn bước trước).

Cuộc sống hối hả, đôi khi bước về nhà, nhìn thấy một bình cây xanh ngắt nơi góc bàn, lòng người bỗng dịu lại. Phát Lộc không chỉ là cây cảnh, nó là một liệu pháp tinh thần. Theo quan niệm phong thủy, loại cây này tượng trưng cho sự thăng tiến "tiết tiết cao thăng" như những đốt trúc cứ nối nhau vươn dài mãi. Chỉ cần một bình trúc nhỏ, đặt đúng chỗ, chăm đúng cách, không khí trong nhà bỗng nhiên "tình" hơn hẳn, cảm giác bình an cứ thế len lỏi vào tâm trí sau ngày dài mệt mỏi.

Muôn hình vạn trạng - Chọn sao cho chuẩn ý?

Ra chợ hoa hay lướt mạng, chị em dễ bị hoa mắt bởi đủ loại kiểu dáng, mỗi kiểu lại mang một "mật ngữ" riêng. Thật ra, chúng đều từ một gốc mà ra, nhưng qua bàn tay nghệ nhân uốn nắn mà mang những thông điệp khác nhau:

- Trúc thẳng (Khai vận trúc): Loại này phổ biến nhất, thân thẳng tắp, lá xanh mướt. Khi ngọn vươn cao, người ta cắt đi để chồi non nảy lộc. Đặt một bình trúc thẳng ở phòng khách ngụ ý khai mở vận may, đường đời thẳng băng, ít chông gai.

- Trúc xoắn (Chuyển vận trúc): Nếu cảm thấy dạo này làm ăn hơi trắc trở, hay gặp chuyện xui rủi, hãy thử chưng một bình trúc xoắn. Những vòng xoắn trôn ốc được tin là có khả năng xoay chuyển dòng khí, biến nguy thành an, "thời lai vận chuyển".

- Tháp Phú Quý (Trúc tháp): Những cây trúc được xếp tầng tầng lớp lớp như ngọn tháp, ngụ ý tiền tài tích tụ, công danh thăng tiến vững chãi như kiềng ba chân. Loại này thường được thắt nơ đỏ, treo đồng xu, rất hợp để bàn thờ Thần Tài hoặc tặng dịp khai trương.

- Trúc Quan Âm: Một biến thể với thân mập mạp hơn, lá mọc khít nhau như đài sen. Loại này mang năng lượng tịnh tâm, an yên, cực hợp với gia đình có người lớn tuổi. Nhiều chị em đi chợ hay bị nhầm lẫn. Cây Phát Lộc thường có thân trơn, đốt thưa, lá dài mảnh dẻ. Còn một loại nữa là Trúc Quan Âm (biến thể của Trúc đùi gà/Trúc Phật bà), loại này thân mập mạp hơn, lá mọc khít nhau, ngắn và bầu bĩnh hơn. Người ta thường trồng Trúc Quan Âm với mong muốn được che chở, bình an. Dù là loại nào thì sức sống của chúng cũng vô cùng mãnh liệt, mang lại cảm giác an toàn và tin cậy cho gia chủ.

Bí mật con số: Tại sao lại là 4 cành?

Đây là "bí kíp" phong thủy mà không phải ai bán cây cũng nói cho bạn biết. Bình thường số 4 thường bị kiêng kỵ, nhưng với trúc phú quý , đặc biệt là dòng Trúc Văn Xương , con số 4 lại cực kỳ linh nghiệm.

Trong phong thủy Huyền Không, sao Tứ Lục (số 4) chủ về văn chương, học hành, nghệ thuật.

Nếu nhà có sĩ tử đi thi, chồng muốn thăng chức: Hãy cắm 4 cành trúc vào lọ, đặt ở vị trí Văn Xương (năm 2025 vị trí này ở hướng Tây, năm 2026 là hướng Đông Bắc) hoặc góc trái bàn học/bàn làm việc. Năng lượng Mộc của cây sẽ kích hoạt vận may học vấn.

- 3 cành: Tượng trưng cho Phúc - Lộc - Thọ.

- 5 cành: Ngũ phúc lâm môn.

- 6 hoặc 8 cành: Lục lục đại thuận, bát phương tụ tài - tốt cho người kinh doanh.

Nuôi trúc "nhàn tênh": Mẹo nhỏ cho người bận rộn

Nhiều chị em sợ trồng cây trong nhà vì ngại sâu bọ hay đất cát bẩn thỉu. Nhưng trúc phú quý thì khác, "sạch bong kin kít" vì đa phần trồng thủy sinh. Nhiều người than thở nuôi cây hay bị vàng lá, thối rễ. Thật ra, trúc phú quý là loại cây "chiều chuộng" nhất thế gian nếu bạn nắm được vài bí kíp nhà nghề này.

- Nước: Chỉ cần giữ mực nước ngập rễ khoảng 3-5cm. Đừng đổ đầy bình kẻo thối thân. Nước máy nên để qua đêm cho bay hết clo rồi hãy dùng. Nếu thấy rễ đen, hãy mạnh dạn cắt bỏ, rửa sạch bình, thay nước mới và thả vào một mẩu than củi để khử khuẩn.

- Ánh sáng: Cây ưa sáng tán xạ, tức là sáng nhưng không được nắng gắt. Nắng chiếu trực tiếp sẽ làm cháy lá, vàng lá ngay. Đặt cạnh cửa sổ có rèm, trên kệ tivi hay bàn trà là chuẩn bài.

- Dinh dưỡng: Trồng nước thì lấy đâu ra chất? Bí quyết đây: Mỗi tháng nhỏ vài giọt dung dịch thủy canh. Hoặc một mẹo dân gian cực hay là thả một chiếc đinh gỉ vào bình nước . Đinh gỉ cung cấp sắt, giúp lá cây xanh đậm đà, bóng mượt mà không cần phân thuốc cầu kỳ.

"Hồi sinh" những chậu cây cũ đón Tết

Nếu nhà bạn đã có sẵn một chậu trúc phú quý nhưng cây đã mọc quá cao, còi cọc hoặc rụng lá chân, đừng vội vứt đi. Hãy làm một cuộc "đại phẫu" để đón Tết.

Rất đơn giản, bạn dùng dao bén cắt vát chéo 45 độ phần thân cây (chọn đoạn bánh tẻ, không quá non không quá già). Phần ngọn có lá giữ lại, phần thân trơ trụi cắt thành từng khúc ngắn khoảng 15-20cm (nhớ đánh dấu đầu trên và đầu dưới kẻo cắm ngược). Cắm tất cả vào bình nước sạch. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, những khúc thân trơ trọi ấy sẽ bung chồi nảy lộc, mọc ra những nhánh mới xanh non mơn mởn. Cảm giác nhìn thấy sự sống đâm chồi từ những thứ tưởng như bỏ đi thực sự rất kỳ diệu, nó giống như điềm báo về một năm mới đầy hy vọng vậy.

Sắp tới mùa lạnh, nhất là miền Bắc, chị em lưu ý trúc phú quý chịu rét rất kém. Dưới 15 độ C là cây bắt đầu co lại, thân teo tóp.

- Tuyệt đối không để cây ngoài ban công qua đêm.

- Tránh xa luồng gió điều hòa hay lò sưởi trực tiếp.

Nếu quá lạnh, buổi tối có thể trùm túi nilon trong suốt lên cây để giữ nhiệt (nghe hơi buồn cười nhưng cứu cây cực hiệu quả).

Trang điểm cho cây: Thổi hồn không khí Tết

Bản thân màu xanh của trúc đã đẹp, nhưng để hợp với không khí Tết cổ truyền, chúng ta cần thêm chút "gia vị".

Chỉ cần tốn vài nghìn đồng mua một cuộn ruy băng đỏ, thắt những chiếc nơ nhỏ xinh lên thân cây. Hoặc cầu kỳ hơn, bạn có thể mua những thẻ bài treo mini màu vàng kim, viết chữ "Phúc", "Lộc", "An" treo lên các nhánh lá. Sự kết hợp giữa màu xanh (Mộc) của lá, màu đỏ (Hỏa) của nơ và màu vàng (Kim) của thẻ bài tạo nên thế ngũ hành tương sinh, vừa đẹp mắt lại vừa ấm cúng.

Tết này, thay vì những món đồ trang trí xa xỉ, hãy thử mang về một bó trúc phú quý, tự tay cắt tỉa, cắm vào chiếc bình thủy tinh trong suốt. Đặt nó ở phòng khách hay bàn thờ gia tiên, bạn sẽ thấy không gian như bừng sáng, nhẹ nhàng mà tràn đầy sinh khí.

Sống cũng như cây, cần một chút xanh để mát lành, cần một chút vươn lên để thấy đời ý nghĩa. Chúc căn nhà của bạn năm mới này lúc nào cũng "tiết tiết cao thăng" như những nhành trúc xanh tươi ấy.