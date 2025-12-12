"Cây tài lộc" ít người biết: Quả vàng óng 5 múi, chưng Tết 2026 mang ý nghĩa "ngũ phúc lâm môn", tiền vào như nước

Những năm gần đây, xu hướng trang trí Tết của các gia đình Việt không chỉ dừng lại ở những loại hoa, quả truyền thống như đào, mai, quất. Mọi người bắt đầu săn lùng những loại cây cảnh, hoa tươi nhập khẩu hoặc các loại quả có hình dáng độc đáo, màu sắc rực rỡ và đặc biệt là mang ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Trong số đó, có một loại quả đang được giới sành hoa cảnh truyền tai nhau, đó là Ngũ đại đồng đường (hay còn gọi là hoàng kim quả, ngũ vị tử, trái dư, quả dư thừa, cà vú). Loại quả này không chỉ có màu vàng rực rỡ, tượng trưng cho tiền tài, may mắn mà cái tên của nó còn chứa đựng một mong ước thiêng liêng: Sự sum vầy, an khang của cả đại gia đình. Quả màu vàng óng, hình dáng cực kỳ độc đáo, mang ý nghĩa phong thủy vô cùng tốt lành: "Kim ngọc mãn đường", "Phú quý phát tài", "Cả nhà mạnh khỏe, con cháu đầy đàn". Loại quả này chưng được rất lâu, chi phí lại phải chăng, rất đáng để chị em tìm mua làm mới mẻ không gian Tết.

" Ngũ đại đồng đường " - Cái tên nói lên tất cả: Ý nghĩa phong thủy không gì sánh bằng

Loại quả cảnh này có tên khoa học là Solanum mammosum (Họ Cà), ở Việt Nam thường được gọi là trái dư, quả dư thừa hoặc quả sữa, quả cà vú (do hình dáng kỳ lạ, có 5 múi nhỏ nhô lên như bầu sữa). Tuy nhiên, cái tên khiến ai cũng muốn sở hữu chính là Ngũ đại đồng đường.

Ngũ đại đồng đường, dịch theo nghĩa đen, là "năm thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà". Đây là ước mơ lớn nhất của người Á Đông, tượng trưng cho sự trường thọ, sum vầy, con cháu đề huề, gia tộc thịnh vượng. Vì thế, chưng Ngũ đại đồng đường trong nhà dịp Tết mang theo lời cầu chúc vô cùng ý nghĩa:

- Ngũ phúc lâm môn: Năm phước lành cùng đến với gia đình (Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh).

- Kim ngọc mãn đường: Vàng bạc đầy nhà, phú quý phát tài (từ màu vàng óng ánh của quả).

- Lão thiếu an khang: Cả nhà trên dưới, già trẻ đều khỏe mạnh, bình an.

- Gia tộc hưng vượng: Giống như quả mọc thành chùm, sinh sôi nảy nở, ngụ ý con cháu nối đời, rạng danh gia tộc.

Ở nhiều nơi, người ta còn dùng quả này để đặt lên bàn thờ, mâm ngũ quả như một biểu tượng thiêng liêng của sự tài lộc và kính ngưỡng tổ tiên.

Giá cả "dễ thở", độ bền "đáng nể" - Vật phẩm chưng Tết lý tưởng

Ngũ đại đồng đường là loại quả có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, nhưng hiện nay đã được trồng phổ biến ở nhiều tỉnh miền Nam Việt Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, hoặc các vùng Tây Nguyên và phía Nam Trung Quốc.

Loại quả này thường được thu hoạch vào mùa Thu Đông, nên rất sẵn hàng để phục vụ mùa Tết.

Về giá cả: Mức giá của Ngũ đại đồng đường khá phải chăng, rất hợp túi tiền của chị em văn phòng, dao động khoảng 80.000 VNĐ - 150.000 VNĐ cho một cành đẹp (tùy thuộc vào số lượng và độ lớn của quả). Với chi phí này, bạn có thể mua vài cành để cắm ở nhiều góc nhà.

Về độ bền: Đây chính là điểm cộng lớn nhất của loại quả này. Khi được cắt cành và chưng trong nhà, Ngũ đại đồng đường có thể giữ được màu sắc tươi tắn, không héo rũ từ 1 đến 3 tháng nếu được chăm sóc đúng cách. Thậm chí, khi cành khô đi, quả vẫn giữ nguyên hình dáng và màu vàng óng, trở thành một loại hoa khô (dry-flower) trang trí độc đáo, có thể chơi được gần hết cả năm.

Bí quyết giữ Ngũ đại đồng đường tươi lâu, vàng rực đến hết tháng Giêng

Việc chăm sóc Ngũ đại đồng đường rất đơn giản, thậm chí là cực kỳ dễ tính, thích hợp với những người bận rộn ngày Tết.

Cách 1: Chưng nước (Tối ưu độ tươi)

- Cắt tỉa: Khi nhận cành, hãy cắt vát (cắt chéo 45 độ) phần gốc để tăng diện tích hút nước. Không cần ngâm hay đánh thức hoa quá cầu kỳ.

- Mực nước: Chỉ chưng ở mực nước nông (khoảng 3-5cm). Điều cực kỳ quan trọng là không để quả bị chạm nước, vì nước sẽ làm quả dễ úng, thâm đen và nhanh hỏng.

- Vệ sinh: Thay nước sau mỗi 2-3 ngày (nếu trời ấm trên 20°C) hoặc 5 ngày (nếu trời lạnh). Mỗi lần thay nước, nên rửa sạch phần gốc cành. Nếu thấy gốc bắt đầu mềm, nhũn hoặc đen, hãy cắt bỏ phần đó đi.

- Thêm dưỡng chất (Tùy chọn): Bạn có thể thêm một vài giọt nước rửa chén hoặc dung dịch dưỡng hoa chuyên dụng để diệt khuẩn, giúp nước sạch hơn.

Cách 2: Chưng khô (Tận dụng độ bền)

Nếu không có thời gian thay nước, bạn hoàn toàn có thể cắm trực tiếp cành Ngũ đại đồng đường vào lọ mà không cần nước.

Quả sẽ khô dần nhưng vẫn giữ nguyên màu vàng và hình dáng, trở thành vật trang trí ấn tượng, có thể chơi được cả nửa năm.

Lưu ý quan trọng:

- Vị trí: Giống như nhiều loại hoa quả cảnh khác, Ngũ đại đồng đường rất "sợ" không khí nóng và khô. Hãy đặt bình hoa xa cửa gió điều hòa, quạt sưởi hay lò sưởi để tránh làm cành bị mất nước nhanh chóng.

- Xử lý quả hỏng: Nếu không may có quả bị thâm đen hoặc nấm mốc trong quá trình chưng, bạn chỉ cần dùng kéo cắt bỏ quả hỏng đó đi, phần còn lại vẫn hoàn toàn bình thường và tiếp tục tươi đẹp.

- Tránh để trẻ em hoặc động vật ăn phải: Tuy đẹp nhưng trái dư thuộc họ cà này lại khá độc, lưu ý hãy bài trí ở những nơi xa tầm với của trẻ em hoặc thú cưng trong nhà.

Tóm lại, Ngũ đại đồng đường không chỉ là một món đồ trang trí Tết đẹp mắt, lạ miệng mà còn là một vật phẩm mang theo nhiều lời chúc tốt lành, thể hiện mong muốn về một năm mới sung túc, đủ đầy và hạnh phúc viên mãn. Với mức giá phải chăng và khả năng chơi bền bỉ, đây chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua cho Tết 2026 của gia đình bạn.