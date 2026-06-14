Ngày 13/6, lãnh đạo xã Quỳnh Anh ( Nghệ An ) cho biết, vụ việc cháu N.T.U. (10 tuổi, trú xã Quỳnh Anh) bị bố đẻ đánh đập với nhiều vết bầm tím trên cơ thể gây xôn xao dư luận đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Cháu U. xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể khiến dư luận bức xúc.

Lãnh đạo xã Quỳnh Anh cho biết, cơ quan công an sẽ tiến hành giám định thương tích đối với cháu bé. Sau khi có kết luận, công an sẽ có hướng xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó vào ngày 8/6, trên mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn video, hình ảnh một cháu bé với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tay và chân. Theo thông tin người mẹ cháu bé chia sẻ, trước đó 2 vợ chồng chị ly hôn và cháu N.T.U. (SN 2016) sống cùng mẹ. Năm 2025, anh Đ. khởi kiện đòi quyền nuôi con và được chấp thuận. Từ đó, cháu U. sống cùng bố đẻ là anh Đ.

Công an mời bố đẻ cháu bé là anh N.B.Đ. lên trụ sở làm việc.

Mới đây, qua mạng xã hội, người mẹ gặp được con trai. Tuy nhiên, điều khiến chị đau lòng là trên cơ thể con xuất hiện nhiều vết bầm tím, trầy xước. Sau khi tìm hiểu, người mẹ nhận định cháu đã bị bố đánh đập gây ra những vết thương tích trên nên đã chia sẻ lên mạng xã hội. Người thân sau đó cũng đã làm đơn tố cáo sự việc lên Công an xã Quỳnh Anh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳnh Anh đã lập tức cử tổ công tác xuống hiện trường nơi xảy ra sự việc để xác minh làm rõ. Công an cũng mời anh N.B.Đ. (SN 1991, bố đẻ cháu U.) lên trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh N.B.Đ. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và khai nhận do bực tức việc con hư hỏng, khó bảo nên đã sử dụng roi tre để dạy bảo.

Vụ việc đang được Công an xã Quỳnh Anh hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.