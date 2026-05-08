Ngày 8/5, Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra, xác minh vụ bé trai 14 tuổi nghi bị người tình của mẹ bạo hành xảy ra trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo thông tin ban đầu, qua theo dõi trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông nhiều lần dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt của một bé trai trong nhà. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4/5 tại một căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, phường Dĩ An.

Hình ảnh cháu bé bị cha dượng hành hung dưới nền nhà.

Người đàn ông hành hung cháu bé trong clip được xác định là ông B.T.Q (34 tuổi), sống chung như vợ chồng với bà L.T.K.L (50 tuổi) mẹ ruột của cháu T..

Theo điều tra ban đầu, sau khi đi làm về, Q. thấy cháu T. đang ngủ tại phòng khách nên chửi mắng, sau đó lao vào khống chế và đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt của cháu. Sau khi bị hành hung, nạn nhân bị choáng và không thể tự đi lại.

Làm việc với cơ quan chức năng, mẹ cháu bé khai người đàn ông này từng nhiều lần say xỉn và có hành vi đánh đập cả hai mẹ con.



Hiện công an đã triệu tập người liên quan để làm việc, đồng thời phối hợp cơ quan y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu bé, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.