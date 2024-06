Thông tin mới vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy

Đưa vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy, trung tâm đăng kiểm... ra xét xử

Trong hai ngày 13 và 14/6, TP HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị ngày thứ hai, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thông tin về tình hình quốc phòng an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Công an TPHCM thời gian qua đã tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm về ma tuý và tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung đấu tranh triệt phá các tụ điểm về ma tuý. Ngoài ra, còn có lừa đảo đầu tư tài chính, mua bán đa cấp kèm tiền thưởng hoặc giả danh cán bộ công an, tòa án để lừa đảo. Tuy nhiên, tỷ lệ khám phá các vụ án này còn tương đối thấp, mới đạt 20%.

Cũng trong hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, cho biết trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, một số ý kiến đề nghị cần thông tin chính thống về kết quả xử lý các vụ việc, vụ án.

Theo đó, TAND TP.HCM đã phối hợp các cơ quan chức năng đưa ra xét xử những vụ án lớn được dư luận quan tâm như vụ án Trương Mỹ Lan. Việc triển khai đạt hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Những hộp kem đánh răng có chứa ma túy bị phát hiện - Ảnh: Cục Hải quan TP HCM

Đáng chú ý, trong hội nghị, ông Hải cho biết sắp tới đây, TP.HCM cũng sẽ tiếp tục đưa ra xét xử các vụ việc lớn khác như sai phạm tại trung tâm đăng kiểm, vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy...

Theo ông Hải, những vụ án này được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP có chỉ đạo thường xuyên để công tác xử lý diễn ra đúng quy định.

Trước đó, ngày 16/3/2023, thông qua công tác soi chiếu Chi Cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong vali của 4 nữ tiếp viên hàng không từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu nghi vấn. Sau đó, lực lượng chức năng đã báo cho Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04), Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC04), Công an TPHCM phối hợp kiểm tra.

Tang vật vụ án tiếp viên hàng không xách ma túy phát hiện năm 2023 - Ảnh: Hải quan TPHCM

Qua đó, Công an phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng. Trong đó, có 157 tuýp kem chứa hơn 11,2kg ma túy tổng hợp. Quá trình điều tra, Công an xác định các nữ tiếp viên không biết trong số hàng hóa nhận vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy. Sau đó, Công an TPHCM quyết định trả tự do cho các nữ tiếp viên trên; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án và xác lập chuyên án mở rộng điều tra, truy xét…

Báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 28, ngày 27/3 vừa qua, Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong quý 1/2024, Công an TPHCM đã khám phá 813 vụ với 2.019 đối tượng phạm tội ma túy, tăng gấp đôi cả số vụ và số đối tượng bắt giữ trong cùng kỳ.

Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, chỉ tính riêng vụ án liên quan đến 4 tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy tổng hợp từ châu Âu về TPHCM, đến nay, Công an TPHCM triệt phá hơn 180 đường dây, khởi tố 543 bị can, thu giữ hơn 212kg ma túy các loại.

Bước đầu, công an chứng minh các đối tượng bị bắt giữ đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 25.000 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, tàng trữ tiền giả, đánh bạc và cướp giật tài sản; xử lý hành chính 86 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, Công an cũng thu giữ vật chứng là hơn 165 kg ma túy tổng hợp các loại, 10 khẩu súng, hơn 50 viên đạn các loại, 1 quả lựu đạn và nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, Công an còn làm rõ trước khi bị bắt, các đối tượng trong chuyên án từng mua bán hơn 130kg ma túy, 8kg ma túy đá, 4.250 gói ma túy "nước vui", 109.000 viên thuốc lắc với tổng số tiền giao dịch hơn 25.000 tỷ đồng.