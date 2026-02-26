Thông tin mới nhất vụ tàu hoả đâm nát đầu xe tải làm tài xế ô tô chết tại chỗ Thanh Hà, 10:47 26/02/2026 Chia sẻ Thích0 Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải xảy ra trên địa phận xã Ngọc Hồi (Hà Nội) tối 25/2 làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng, phương tiện bị hư hỏng. Camera ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ tai nạn tàu hỏa tối mùng 9 Tết ở Hà Nội Công an Hà Nội thông tin danh tính tài xế trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và tàu hỏa Xe đầu kéo tan nát sau va chạm với tàu hỏa ở Hà Nội: Có nạn nhân mắc kẹt trong cabin ô tô Thông tin chính thức từ Công an Hà Nội cho biết, khoảng 19h51 ngày 25/2, tại Km15+700 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đường sắt giữa tàu hỏa và ô tô tải. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tàu SE3 (đầu máy D19E-942 kéo theo 14 toa) di chuyển theo hướng Văn Điển đi Thường Tín. Khi đến Km15+700 thì tàu xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-792.XX do anh N.V.T (SN 1974, trú tại xã Mê Linh, Hà Nội) điều khiển. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn khiến 1 người khác là anh H. (SN 1985, trú tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội) - người đi bộ, bị đa chấn thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương bảo vệ hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo Tiền phong Copy link 02/26/2026 06:08 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/thong-tin-moi-nhat-vu-tau-hoa-dam-nat-dau-xe-tai-lam-tai-xe-o-to-chet-tai-cho-post1823114.tpo Kinh hoàng cảnh tàu hỏa đâm ô tô trên đường ray khiến 5 người thương vong tại chỗ Chia sẻ Thích0 tin nóng mỗi ngày gặp nạn khi băng qua đường sắt Băng qua đường sắt trước mũi tàu tai nạn giao thông nghiêm trọng