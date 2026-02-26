Tối 25/2, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về vụ tai nạn nghiêm trọng giữa một xe đầu kéo và tàu hỏa xảy ra tại Hà Nội. Theo hình ảnh được đăng tải, tại hiện trường chiếc xe đầu kéo hư hỏng nặng, có nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, dải hộ lan bị đổ. Thông tin khiến nhiều người bàng hoàng, cầu mong mọi người được bình an.

Hiện trường vụ tai nạn.

Dải hộ lan bị đổ.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 19 giờ giờ 25/2. Thời điểm trên, tàu SE3 chạy qua khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, Hà Nội) đã va chạm với ô tô tải mang biển số 29H-728.XX đang băng ngang đường sắt.

Cú va chạm mạnh đã khiến ô tô văng xa gần 100m, hư hỏng nặng, tàu SE3 cũng bị hư hỏng nặng phần đầu, dải hộ lan bị đổ.

Xe đầu kéo bị văng ra xa, hư hỏng nặng sau va chạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phong cháy chữa cháy và Công an xã Ngọc Hồi nhận được tin báo đã nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, toàn bộ hành khách trên tàu và lái tàu không xảy ra thương vong. Thông tin ban đầu xác định có nạn nhân mắc kẹt trong cabin ô tô. Cơ quan chức năng đang làm rõ thương vong trên ô tô đầu kéo.