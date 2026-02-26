Clip camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến cho thấy khoảnh khắc chiếc xe đầu kéo cố tình vượt qua đường ngang khi thanh chắn đang hạ xuống, rồi mắc kẹt giữa đường ray trước khi bị tàu hỏa tông trực diện.

Khoảnh khắc va chạm kinh hoàng được ghi lại

Theo camera, xe tải đầu kéo không kịp thoát khỏi khu vực giao cắt khi thanh chắn hạ xuống. Xe dừng lại trong vài giây, có dấu hiệu loay hoay tìm cách tiến hoặc lùi nhưng không kịp.

Chỉ ít giây sau, ánh đèn pha của đoàn tàu xuất hiện. Tàu SE3 lao tới với tốc độ cao và tông thẳng vào xe đầu kéo mang BKS 29H - 792.88.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông trực diện khiến đầu xe đầu kéo biến dạng hoàn toàn, phương tiện bị hất văng hàng chục mét khỏi vị trí va chạm. Nhiều mảnh vỡ văng khắp khu vực đường ray và mặt đường.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đoàn tàu phải dừng khẩn cấp sau tai nạn. Một số hạng mục hạ tầng như ray và thiết bị cảnh báo bị ảnh hưởng, song không ghi nhận thương vong nghiêm trọng đối với hành khách trên tàu.

Tài xế xe đầu kéo bị mắc kẹt trong cabin và được lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, tổ chức cứu hộ.

Tại hiện trường, phần đầu xe container bị vò nát, kính vỡ, cabin móp méo nặng. Hộ lan và một số cấu kiện đường sắt bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng đang thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.