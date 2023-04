Thông tin mới nhất về cô gái bị cây đè ở tỉnh Đắk Lắk

Chiều tối 24-4, liên quan tình trạng sức khỏe cô gái bị tai nạn cây đè lúc đi đường ở tỉnh Đắk Lắk (Báo Người Lao Động đã thông tin), Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết hiện cô gái T.T.K.N. (26 tuổi, ngụ tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.



Theo ThS.BS Bùi Thị Hạnh Duyên, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đại học Y Dược, qua thăm khám đánh giá trong ngày, chị N. mở mắt, có thể nhận biết được xung quanh, sinh hiệu ổn định, được hỗ trợ thở máy.

Nạn nhân được chuyển viện từ tỉnh Đắk Lắk về TP HCM để tiếp tục cứu chữa. Ảnh C.Nguyên

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) tiếp nhận chị N. trong tình trạng đa chấn thương do cây đổ đè trúng người khi đang di chuyển trên đường. Ngay khi người bệnh được chuyển đến, báo động đỏ toàn viện được bật.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, các trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cùng ê-kíp các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Dược (đang tham gia công tác đào tạo tại Bệnh viện này) đã nhanh chóng hội chẩn, cấp cứu hồi sức cho người bệnh. Sau cấp cứu ban đầu, các bác sĩ đã cân nhắc tình trạng sức khỏe người bệnh và quyết định chuyển về TP HCM để tiếp tục điều trị.

Ngay trong đêm 22-4, được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện đã điều xe cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị hiện đại như máy thở, máy shock điện… cùng ê-kíp cấp cứu ngoại viện lên Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đón bệnh nhân.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 23-4, xe cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược đã đến, sẵn sàng di chuyển người bệnh. Đến 5 giờ 30 phút, sau khi đánh giá tình trạng sức khỏe, chị N. được chuyển viện, trên đường di chuyển được thở máy, theo dõi sinh hiệu liên tục.

BSCKII Nguyễn Viết Hậu – Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược, cho biết đây là trường hợp tai nạn khá hy hữu. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ của hai bệnh viện đã phối hợp để cấp cứu, hồi sức cho người bệnh. Bệnh viện luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi nguồn lực để có thể cấp cứu, điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Trên xe cấp cứu, ThS.BS Nguyễn Khánh Dương cùng hai điều dưỡng Khoa Cấp cứu đã theo dõi sát sao mọi diễn biến của người bệnh từ việc đảm bảo sinh hiệu cho đến việc thở máy, an thần, giảm đau… giúp người bệnh an toàn nhất trên đường di chuyển. Công tác Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh trước đó đã diễn ra rất nhanh chóng và kịp thời, tạo điều kiện cho việc vận chuyển người bệnh được an toàn. Đồng thời, trong lúc xe cấp cứu đang di chuyển, tại TP HCM, các bác sĩ liên chuyên khoa gồm Ngoại thần kinh, Lồng ngực mạch máu, Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Tim mạch can thiệp, Phẫu thuật tim, Gây mê Hồi sức Phẫu thuật tim, Hồi sức tích cực… đã được tập hợp đầy đủ, sẵn sàng vào cuộc cứu người.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, chị N. được nhập Khoa Cấp cứu, các bác sĩ hội chẩn liên chuyên khoa ngay để tìm ra phương pháp điều trị tối ưu. Thời điểm nhập viện, chị N. được chẩn đoán đa chấn thương bao gồm: Tràn khí và tràn máu màng phổi, tràn dịch màng ngoài tim, dập phổi, gãy xương sườn, chấn thương phần mềm đầu cổ, thành ngực sau tai nạn cây ngã đè. Sau hội chẩn, bệnh nhân tiếp tục được thở máy, hồi sức nội khoa và dẫn lưu khí màng phổi. Hiện chị N. vẫn đang được tiếp tục theo dõi sát và điều trị tích cực.