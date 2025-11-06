Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10h ngày 6/11 vị trí tâm bão, khoảng 13.1 độ Vĩ Bắc; 111.6 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Cập nhật vị trí và đường đi của bão số 13 vào 8 giờ ngày 6/11. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và tiếp tục duy trì tốc độ rất nhanh khoảng 25- 30km/h.

Đến 19 giờ ngày 6.11, tâm bão ở khoảng 14 độ vĩ bắc; 109,4 độ kinh đông, trên khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 11,5-16 độ bắc và phía tây kinh tuyến 114,5 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với phía tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), đất liền phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai; cấp 3 đối với vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa.

Khoảng tối đến đêm nay, dự báo bão số 13 sẽ đổ bộ đất liền Trung Bộ.

Cập nhật vị trí và đường đi của bão số 13 vào 10 giờ ngày 6/11. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 7.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào với sức gió còn cấp 7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trong khoảng vĩ tuyến 12,5-16 độ bắc và phía tây kinh tuyến 111 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn), đất liền phía đông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai; cấp 3 đối với vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía tây Quảng Ngãi và Gia Lai, phía đông Đắk Lắk và phía bắc Khánh Hòa.

Dự báo trong 36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển sang khu vực phía đông Thái Lan và suy yếu thành vùng áp thấp, gió dưới cấp 6.

Trên đất liền, từ chiều 6.11, từ phía nam Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi-Gia Lai.

Khu vực từ phía nam Quảng Trị đến phía bắc Đà Nẵng và phía bắc Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6.11.

Từ tối và đêm 6.11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Về mưa lớn, từ 6-7.11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt; từ phía nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 150-300mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt. Từ ngày 8.11, mưa lớn có xu thế giảm.

Từ 7-8.11, khu vực phía bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (lượng mưa lớn hơn 200mm/3 giờ). Cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Trên biển, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5-7m, gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ phía nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 3-6m, gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Ven biển từ Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão 0,4-0,8m, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, sóng tràn bờ, sạt lở bờ biển, ảnh hưởng khu nuôi trồng thủy sản và hoạt động tàu thuyền.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng

Hiện nay, lũ trên các sông ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng đang xuống. Mực nước các sông khác từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có dao động.

Từ nay (06/11) đến ngày 09/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức BĐ2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1.

Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.