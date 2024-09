Khi nghĩ đến Titanic, hầu hết mọi người đều nghĩ đến một con tàu du lịch xa hoa khổng lồ. Cái tên Titanic trở thành huyền thoại không chỉ bởi thảm kịch đắm tàu cướp đi hơn 2.000 sinh mạng mà còn vì nó là con tàu lớn nhất, sang trọng nhất hành tinh thời bấy giờ. Trong Titanic là những khoang tàu hạng sang với lối bày trí cao cấp, lộng lẫy mà đến ngày nay mọi người vẫn phải trầm trồ.



Tuy nhiên, mặc dù là tàu chở khách lớn nhất thế giới vào thời điểm năm 1912, con tàu nổi tiếng này thực tế lại nhỏ hơn đáng kể so với những tàu du lịch mà chúng ta biết ngày nay.

Titanic trong ấn tượng của mọi người là con tàu khổng lồ tráng lệ, nhưng quy mô thực sự của nó là điều ít ai hình dung

Tàu Titanic cao 10 tầng, chiều dài 269m, chiều cao từ mặt nước tới boong tàu là 18m và nặng 46.329 tấn. Vào thời điểm đó, đây là tàu chở khách lớn nhất thế giới.



Những con số này có thể khiến nhiều người không hình dung được cụ thể quy mô của tàu Titanic. Để so sánh, tàu du lịch lớn nhất thế giới hiện nay là Icon of the Seas của Royal Caribbean, dự kiến thực hiện chuyến đi đầu tiên trong năm 2024. Con tàu này cao 20 tầng, dài 365m nặng 248.663 tấn, tức lớn gấp 5,4 lần so với tàu Titanic.

Sau 100 năm, con tàu lớn nhất hành tinh hiện đã cải tiến đến thế này

Tháng 4 năm 2024, vào dịp 111 năm sau khi Titanic chìm xuống Bắc Đại Tây Dương, nhiều cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, đồ họa và hình ảnh khác bắt đầu xuất hiện, bao gồm cả việc so sánh kích thước của tàu Titanic và các tàu du lịch hiện đại, khiến nhiều người bị sốc.

Ảnh đồ hoạ cho thấy so với tàu du lịch bây giờ, Titanic chỉ là "thuyền nhỏ"

Một hình ảnh được trên X cho thấy tàu Titanic đang đi trước một tàu du lịch hiện đại khổng lồ đã được chia sẻ lại gần 25.000 lần. Sự so sánh này được mô tả là “hoang dã”, “điên rồ”, “đáng sợ” và “tuyệt vời”.

Một người mô tả kiến thức mới này vừa "kinh ngạc vừa an ủi" cùng một lúc, vì sự cải tiến của tàu thuyền hiện đại sẽ khiến những rủi ro hàng hải giảm thiểu đáng kể.

“Con tàu du lịch hiện đại đó sẽ đón tảng băng trôi để phục vụ cocktail”, một cư dân mạng nói đùa.

Nguồn: NYPost