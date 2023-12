Thông điệp ý nghĩa "Cùng Kinh Đô, Tết vui chuyện sum vầy" của Mondelez Kinh Đô

Tết Nguyên đán 2024 năm nay được nhận định là một mùa Tết sôi động với nhu cầu mua sắm các sản phẩm bánh kẹo, quà biếu tăng mạnh. Với thế mạnh là một trong những doanh nghiệp bánh kẹo dẫn đầu thị trường, công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng bánh kẹo Tết bằng việc sớm ra mắt bộ sản phẩm Tết hấp dẫn, chất lượng cao thông qua các thương hiệu đã gắn bó với bao thế hệ người Việt Nam như Kinh Đô, Cosy, Solite và các thương hiệu nổi tiếng quốc tế như LU, Oreo, Cadbury Dairy Milk. Hơn hết, Mondelez Kinh Đô còn chú trọng bình ổn giá thị trường Tết và đẩy mạnh kênh phân phối, đem đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng Việt.



Mondelez Kinh Đô ra mắt bộ quà Tết Kinh Đô Lộc được thiết kế bao bì sang trọng, đi kèm với những thông điệp chúc Tết ý nghĩa.

Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, năm nay, danh mục sản phẩm Tết từ các thương hiệu bánh kẹo nội địa đã gắn bó với bao thế hệ người Việt Nam như Kinh Đô, Cosy, Solite… được Mondelez Kinh Đô đầu tư cải tiến chất lượng, đa đạng về chủng loại, thiết kế bao bì cũng được đổi mới ấn tượng, mang đậm không khí Tết.



Tết không chỉ đơn thuần là dịp để thưởng thức các thức quà ngon, mà còn là nét đẹp trong văn hóa người Việt, thể hiện sự trân trọng tình cảm và mong muốn sum vầy, thắt chặt các mối quan hệ. Năm nay, Mondelez Kinh Đô tiếp tục ra mắt bộ quà Tết Kinh Đô Lộc được thiết kế bao bì sang trọng, đi kèm với những thông điệp chúc Tết ý nghĩa. Không chỉ lan tỏa niềm lạc quan về một năm mới tiền tài như nước, bộ sưu tập Kinh Đô Lộc còn là lời chúc cho tiền tài thịnh vượng, cho sức khỏe tình thân, cho hạnh phúc sum vầy, và vạn điều trân quý. Bộ quà tặng bao gồm các sản phẩm đa dạng, chất lượng từ các thương hiệu trong nước và quốc tế nổi tiếng của Mondelez Kinh Đô, là món quà Tết tinh tế, cao cấp và ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè, đối tác.

Mondelez Kinh Đô luôn nắm bắt các nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng

Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm thương hiệu quốc tế được yêu thích hàng đầu trên thế giới như bánh quy LU - Món quà hoàn mỹ từ 1846, sô cô la Cadbury Dairy Milk, nhãn hàng bánh quy hàng đầu thế giới Oreo cũng đã sẵn sàng đưa ra quầy kệ toàn quốc những sản phẩm riêng dành cho mùa Tết với chất lượng cao cấp mang hương vị đặc trưng, bao bì được đổi mới ấn tượng vừa thể hiện được nét Xuân đặc sắc, vừa giữ được sự sang trọng biểu trưng của thương hiệu.



Ngoài việc tiên phong bình ổn giá cả và gia tăng chất lượng sản phẩm cho mùa Tết năm nay, Mondelez Kinh Đô còn linh hoạt trong các phương thức tiếp cận khách hàng khi tích cực chuẩn bị cho việc đưa sản phẩm Tết có mặt ở tất cả kênh phân phối truyền thống và hiện đại với nhiều hoạt động kích cầu ấn tượng, trang trí bắt mắt. Để phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng đón Xuân mới, Mondelez Kinh Đô đã bố trí gần 100.000 điểm bán hàng tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa trải dài trên toàn quốc. Bên cạnh đó, các sản phẩm của Mondelez Kinh Đô đã phủ sóng rộng rãi trên các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, cùng với các kênh online của các chuỗi siêu thị như Coopmart, Big C, Bách Hóa Xanh… với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

"Tết 2024 đánh dấu một bước ngoặc của Mondelez Kinh Đô trong hành trình mang đến người tiêu dùng Việt câu chuyện Tết ý nghĩa, được kể một cách mới mẻ và đầy cảm hứng, trong đó nhấn mạnh các giá trị của sự sum vầy và trao đi. Với chiến lược luôn đặt người tiêu dùng làm trọng tâm, Mondelez Kinh Đô luôn kịp thời nắm bắt các nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng Việt và có sự đầu tư toàn diện để mang đến cho người tiêu dùng một năm mới thật nhiều điều mới mẻ và những trải nghiệm tuyệt vời nhất.", ông Sameer Yadav, Giám đốc Marketing công ty Mondelez Kinh Đô cho biết.

Mondelez Kinh Đô đã bố trí gần hơn 100.000 điểm bán hàng tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa

Là thành viên của tập đoàn Mondelēz International, Mondelez Kinh Đô đã liên tục đầu tư vào nhà máy hiện đại và dây chuyền sản xuất tự động theo tiêu chuẩn Châu Âu. Tất cả sản phẩm Tết của Mondelez Kinh Đô được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh nghiêm ngặt và quy chuẩn quốc tế, Quản lý An Toàn Thực Phẩm FSSC 22000, ISO22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009, với nguồn nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm.



Thông qua những sản phẩm bánh kẹo cao cấp mang lại sự hứng khởi ngày Tết và gia tăng sự gắn kết, cùng các ý tưởng truyền thông sáng tạo độc đáo, Mondelez Kinh Đô kỳ vọng mang đến một hành trình thưởng thức Tết trọn vẹn cho người tiêu dùng trong dịp Tết Giáp Thìn này.

-