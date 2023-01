Thông điệp bí mật của Meghan

Tham gia cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Oprah Winfrey năm 2021, Nữ công tước xứ Sussex mặc chiếc váy Armani trị giá 4.700 USD, in hình hoa sen trắng. Theo Đại học Binghamton, loài cây này tượng trưng cho sự tinh khiết, giác ngộ, tự chữa lành và tái sinh. Người phát ngôn của Markle cho biết trên The Telegraph cô biết ý nghĩa của hình in, cũng hiểu hạt sen có thể chịu được hàng nghìn năm không cần nước và vẫn nảy mầm được trong hai thế kỷ tiếp theo. Ngoài ra, theo người đại diện, Meghan bày tỏ sự kính trọng đối với Công nương Diana bằng cách đeo chiếc vòng tay Cartier từng thuộc về mẹ chồng quá cố của cô. Ảnh: TNS.