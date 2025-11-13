Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước

Ứng dụng định danh quốc gia VNeID vừa được cập nhật phiên bản 2.2.4, bổ sung hàng loạt tính năng mới, trong đó đáng chú ý là chức năng nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trực tuyến. Tính năng này được triển khai nhằm hỗ trợ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và minh bạch.

Trước đây, người dân phải photo sổ đỏ và nộp trực tiếp cho cơ quan chức năng tại phường, xã. Nay, chỉ với một tài khoản VNeID định danh mức độ 2, người dân có thể tự nộp bản chụp sổ đỏ ngay trên điện thoại, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.

Theo hướng dẫn, quá trình nộp được thực hiện hoàn toàn trực tuyến và tự động hóa, giúp đồng bộ thông tin giữa người dân và hệ thống dữ liệu quản lý đất đai của Nhà nước.

Các bước nộp sổ đỏ trực tuyến qua VNeID

Bước 1: Đăng nhập VNeID, chọn mục Dịch vụ khác.





Bước 2: Chọn Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước → Tạo mới.









Bước 3: Trong phần Thông tin cung cấp, chọn mục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.





Hệ thống sẽ tự động trích xuất thông tin cá nhân như họ tên, số định danh. Nếu kê khai hộ, người dùng nhập thêm họ tên và lý do kê khai. Nếu sổ đỏ thuộc tổ chức, cần nhập tên tổ chức.

Bước 4: Điền thông tin về số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất (theo địa chính ba cấp: tỉnh/thành, quận/huyện, xã/phường) và địa chỉ hiện tại (hai cấp).

Tải lên bản chụp đầy đủ các trang của sổ đỏ, định dạng PDF, PNG, JPG, JPEG với dung lượng tối đa 3,5MB.

Kiểm tra lại, xác nhận thông tin chính xác và gửi yêu cầu.





Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Gửi thông tin thành công”. Người dân có thể xem lại hồ sơ đã gửi trong phần Lịch sử hoặc tiếp tục tạo bản mới.





Việc triển khai chức năng nộp “sổ đỏ” trực tuyến được xem là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực đất đai, giúp giảm thủ tục hành chính, ngăn ngừa sai sót khi nhập dữ liệu thủ công, và tăng tính chính xác trong quản lý tài sản công dân.

Tính năng mới của VNeID không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn giúp các cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra, xác thực, cập nhật dữ liệu đất đai, phục vụ công tác quy hoạch, quản lý và cấp giấy tờ nhanh chóng, hiệu quả hơn.