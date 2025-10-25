Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Trong đó, Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc hướng dẫn người dân nộp và xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến sổ đỏ hoàn toàn trên môi trường trực tuyến, tuyệt đối không yêu cầu bổ sung bất kỳ giấy tờ bản giấy nào trong suốt quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Động thái này nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Chuyển từ “nộp giấy” sang “khai thác dữ liệu”

Theo chỉ đạo, các cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, các chi nhánh, điểm phục vụ TTHC và cơ quan giải quyết thẩm quyền không yêu cầu người dân nộp thêm bản giấy đối với các thủ tục đã được số hóa, dù ở bất cứ thời điểm hay hình thức nào. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ dựa trên dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ liên thông.

Nhóm 25 TTHC thiết yếu không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức nào gồm:

Ảnh: TPO

Ảnh: TPO

Bảo đảm hạ tầng và nhân lực hỗ trợ

UBND TP Hà Nội giao các sở, ban, ngành rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận – giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình. Đồng thời, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cùng UBND các phường, xã phải bố trí đầy đủ thiết bị, đường truyền và nhân sự để hỗ trợ người dân thực hiện thao tác trực tuyến.

Việc cắt giảm hồ sơ giấy không chỉ giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong quản trị công, tạo nền tảng hình thành “chính quyền số – công dân số” tại Thủ đô.