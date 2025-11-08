Chính phủ vừa ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội, phòng chống tệ nạn và bạo lực gia đình. Trong đó, mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước công dân (CCCD) được điều chỉnh tăng mạnh so với Nghị định 144/2021/NĐ-CP hiện hành.

Tăng gấp đôi mức phạt hành vi không chấp hành quy định về thẻ căn cước

Theo Điều 11 của Nghị định 282/2025, người không xuất trình thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy chứng nhận căn cước khi được yêu cầu kiểm tra sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hoặc không nộp lại thẻ căn cước cho cơ quan có thẩm quyền (như trong trường hợp bị tạm giam, chấp hành án, hoặc vào trường giáo dưỡng) cũng nằm trong khung phạt này. Mức xử phạt này cao gấp đôi so với quy định cũ (300.000–500.000 đồng theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Nghị định mới quy định phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng với các hành vi:

Đây là những hành vi được đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến tính bảo mật và quản lý định danh cá nhân, cần được xử lý nghiêm để ngăn chặn gian lận danh tính.

Đối với hành vi làm giả dữ liệu, sử dụng thông tin sai sự thật để được cấp thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng. So với quy định cũ, mức phạt này đã tăng gấp đôi, thể hiện sự siết chặt trong quản lý dữ liệu công dân, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi sang căn cước điện tử tích hợp VNeID.

Cầm cố hoặc sử dụng thẻ căn cước giả có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Nghị định 282/2025 là việc tăng mức phạt tối đa lên đến 10 triệu đồng đối với các hành vi:

Trước đây, các hành vi này chỉ bị xử phạt 4–6 triệu đồng. Việc nâng mức phạt gấp đôi nhằm răn đe tình trạng cầm cố giấy tờ tùy thân, vốn đang diễn ra tại một số cơ sở cầm đồ và tín dụng đen.

Việc tăng nặng mức xử phạt trong Nghị định 282/2025 không chỉ nhằm ngăn ngừa vi phạm hành chính, mà còn hướng tới bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu định danh công dân trong thời kỳ số hóa, khi thẻ căn cước điện tử và mã định danh cá nhân trở thành công cụ xác thực pháp lý quan trọng nhất của mỗi người dân.

Các chuyên gia nhận định, quy định mới sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm công nghệ cao và gian lận định danh.