Thông báo nóng về sức khoẻ Trang Pháp

Những ngày qua, thông tin xoay quanh tình hình sức khỏe của Trang Pháp cũng như lịch trình của chương trình Đạp Gió 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo khán giả. Mới đây nhất, công ty quản lý của Trang Pháp đã chính thức lên tiếng về tình trạng chấn thương của nữ nghệ sĩ.

Thông báo từ công ty quản lí của Trang Pháp

Cụ thể, đại diện công ty gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã quan tâm, đồng thời xác nhận Trang Pháp đã gặp chấn thương ở chân trong quá trình tập luyện cho vòng thi sắp tới. Ngay sau khi sự cố xảy ra tại phòng tập, nữ nghệ sĩ đã được ê-kíp đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra và chăm sóc kịp thời. Theo kết quả thăm khám chi tiết từ bác sĩ, vết thương của Trang Pháp chủ yếu ảnh hưởng đến phần mềm. Hiện tại, tình hình sức khỏe của cô đã dần đi vào mức ổn định.

Mặc dù vết thương vẫn còn mang lại cảm giác đau đớn và gây khó khăn lớn trong việc vận động, tinh thần của đại diện Việt Nam vẫn vô cùng lạc quan, Phía công ty nhấn mạnh Trang Pháp đang tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình phục hồi do bác sĩ chuyên khoa đề ra nhằm mục tiêu sớm trở lại sân khấu với thể trạng tốt nhất.Trong thời gian tới, công ty quản lý sẽ ưu tiên tối đa việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho cô để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trang Pháp đi tập tễnh, phải có người dìu đi

Trước khi có phát ngôn chính thức, mạng xã hội liên tục lan truyền loạt hình ảnh và đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Trang Pháp ra về sau buổi tổng duyệt sân khấu cho vòng Công diễn 3. Trái ngược với hình ảnh tràn đầy năng lượng thường thấy trên sóng truyền hình, cô xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi và những bước đi tập tễnh.

Trang Pháp không thể tự mình di chuyển mà phải nhờ đến sự hỗ trợ, dìu đỡ sát sao từ các đồng đội mới có thể an toàn đi ra xe. Tình trạng chấn thương dường như chưa có dấu hiệu thuyên giảm nhanh chóng.

Tình hình sức khỏe của Trang Pháp khiến người hâm mộ lo lắng

Vào ngày 8/5, trong buổi luyện tập vũ đạo mới nhất, hình ảnh của Trang Pháp tiếp tục trở thành chủ đề được dư luận quan tâm. Nữ nghệ sĩ vẫn không thể tự đi lại bình thường, lúc hoàn thành công việc và ra về tiếp tục phải nhờ đến hai người ở hai bên hỗ trợ nâng đỡ bước lên xe di chuyển.

Bên cạnh sự lo lắng dành cho sức khỏe của đại diện Việt Nam, cộng đồng mạng còn dồn sự chú ý vào thông báo hoãn sóng đột ngột từ phía nhà sản xuất chương trình. Tối ngày 7/5, ê-kíp Đạp Gió 2026 bất ngờ đăng tải văn bản thông báo hoãn việc ghi hình trực tiếp vòng Công diễn 3 vốn đã được ấn định diễn ra vào hai ngày 8/5 và 9/5.

Công diễn 3 của Đạp Gió bị hoãn lại

Trong bài đăng phát đi lúc tối muộn, ban tổ chức gửi lời xin lỗi đến toàn bộ khán giả vì sự thay đổi lịch trình bất khả kháng này. Nhà sản xuất cho biết thời gian ghi hình và phát sóng cụ thể của vòng đấu sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông địa phương và mạng xã hội, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định hoãn ghi hình đột ngột xuất phát từ một vụ nổ nhà máy xảy ra ngay tại khu vực đặt trường quay của Đạp Gió 2026. Đây đang được cho là nguyên nhân chính buộc các hoạt động giải trí trên địa bàn phải tạm dừng phát sóng. Tính đến nay, mọi hoạt động ghi hình đều đóng băng và nhà sản xuất vẫn chưa ấn định lịch phát sóng mới.

Thông báo cập nhật tình hình của Trang Pháp từ công ty quản lý đã giúp người hâm mộ phần nào an tâm

Thông báo cập nhật tình hình kịp thời từ công ty quản lý đã giúp người hâm mộ phần nào an tâm. Việc công diễn 3 hoãn lại giúp Trang Pháp có thêm cơ hội nghỉ ngơi, tập trung phục hồi chấn thương để sẵn sàng bùng nổ và quay trở lại sân khấu với một thể trạng tốt nhất.