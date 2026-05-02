Team Trang Pháp hát hay nhưng lại thua ở show Trung, khán giả phẫn nộ: Tiêu chí chương trình là gì?

Đội Trang Pháp lại bị chấm điểm thấp

Tập phát sóng mới nhất của chương trình Đạp Gió 2026 vừa trình chiếu phần thi sơ khảo trước thềm Công diễn 3. Đáng chú ý, kết quả của màn đánh giá chuyên môn này lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các mạng xã hội khi đội của Trang Pháp bất ngờ nhận về số điểm khá thấp, dù sở hữu một đội hình quy tụ toàn những nhân tố mạnh về kỹ năng thanh nhạc.

Tiết mục Nghịch Chiến trong vòng sơ khảo của đội Trang Pháp

Trong vòng đánh giá sơ khảo chuẩn bị cho Công diễn 3, đội của Trang Pháp dưới sự dẫn dắt của đội trưởng An Kỳ đã mang đến tiết mục Nghịch Chiến . Đội hình này ngay từ khi thành lập vốn đã được khán giả theo dõi chương trình đặt rất nhiều kỳ vọng. Quy tụ những cái tên nổi bật như Ô Lan Đồ Nhã, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến cùng Trang Pháp và An Kỳ, đây được xem là tổ hợp hội tụ các tỷ tỷ có nền tảng thanh nhạc vững chắc, hứa hẹn sẽ mang đến một tiết mục bùng nổ.

Tuy nhiên, kết quả từ hội đồng giám khảo lại gây ra một cú sốc. Màn thể hiện trong buổi sơ khảo của nhóm chỉ nhận được con số 158 điểm. Với số điểm này, đội An Kỳ ngậm ngùi xếp vị trí thứ 5 trong tổng số 6 đội tham gia.

Đội Trang Pháp được điểm số thấp dù hát tốt

Ngay sau khi tập phim này lên sóng, bảng điểm lập tức tạo ra một làn sóng tranh luận trên mặt trận mạng xã hội. Nhiều người xem bày tỏ sự bức xúc và khó hiểu trước cách cho điểm mà ban giám khảo dành cho nhóm. Các ý kiến bảo vệ đồng loạt cho rằng phần thể hiện vocal của đội thực sự rất tốt, các thành viên đều khoe được chất giọng nội lực, hát trơn tru và kỹ thuật cực kỳ ổn định. Sự việc tiếp tục làm câu chuyện về tiêu chí chấm điểm của chương trình được đem ra bàn tán.

Một số ý kiến khách quan lại cho rằng nhóm chưa có sự mượt mà và hát còn rời rạc

Ngược lại, một bộ phận khán giả khác lại có cái nhìn khách quan hơn và cho rằng điểm số thấp là có cơ sở. Nguyên nhân hợp lý nhất được đưa ra là do các thành viên có quá ít thời gian luyện tập cùng nhau. Điều này dẫn đến tình trạng một số phân đoạn chia bè và hòa âm chưa thực sự mượt mà, để lộ sự rời rạc. Thêm vào đó, việc Nghịch Chiến vốn dĩ mang âm hưởng của một ca khúc thể loại dance. Thế nhưng, trong phần thi này, các thành viên của nhóm lại chỉ đứng hát tại chỗ. Việc thiếu đi vũ đạo cũng được cho là nguyên nhân khiến nhóm nhận về điểm số thấp.

Tiêu chí của chương trình tiếp tục được đem ra mổ xẻ

Dẫu có nhiều lý do được phân tích, câu chuyện tiêu chí chấm điểm của Đạp Gió 2026 một lần nữa bị đem ra mổ xẻ. Trước đó, chương trình này cũng không ít lần vướng phải những phản ứng trái chiều khi nhiều tiết mục được dàn dựng chỉn chu, các tỷ tỷ thể hiện xuất sắc cả phần hát lẫn phần nhảy nhưng vẫn phải nhận về điểm số không tương xứng. Trong khi đó các tiết mục lộ rõ điểm yếu thanh nhạc lại nhận về điểm số cao ngất ngưởng.

Đội hình toàn “tướng mạnh”, được nhiều kỳ vọng

Bước sang Công diễn 3, Trang Pháp không tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng. Trải qua nhiều vòng thi với những màn thể hiện kỹ năng ấn tượng, đại diện đến từ Việt Nam đã trở thành một nhân tố sáng giá, được rất nhiều đội chơi săn đón trong phần lập nhóm. Cuối cùng, Trang Pháp quyết định về đội của đội trưởng An Kỳ, cùng dàn tỷ tỷ gạo cội gồm Lý Tâm Khiết, Ô Lan Đồ Nhã và Diệp Nhất Thiến.

Trang Pháp ở trong đội nhận được nhiều kỳ vọng khi sở hữu kỹ năng đồng đều

Đội hình mới này lập tức thu hút sự chú ý lớn. Cả 5 tỷ tỷ được đánh giá rất cao và mang theo kỳ vọng sẽ làm nên những bất ngờ lớn trong vòng thi tới. Nhóm sở hữu một bộ khung với kỹ năng nền tảng tương đối đồng đều. Đặc biệt, liên minh này còn nắm trong tay những "cây vocal" thuộc hàng khủng nhất nhì của chương trình là giọng ca Ô Lan Đồ Nhã và Lý Tâm Khiết.

Đáng chú ý hơn cả, nhóm còn được cộng đồng mạng xứ Trung ưu ái gọi bằng một danh xưng là đội hình "X-Leader". Nguyên nhân xuất phát từ việc cả 5 thành viên góp mặt trong đội đều đã từng ít nhất một lần đảm nhận vị trí trưởng nhóm trong những vòng công diễn trước đó.

Trang Pháp, An Kỳ và các đồng đội cần có sự cải thiện cho màn trình diễn chính thức

Tuy nhiên, với kết quả điểm số không mấy khả quan ở vòng thi sơ khảo vừa qua, đội của An Kỳ và Trang Pháp chắc chắn sẽ phải đối diện với rất nhiều áp lực tâm lý. Các tỷ tỷ cần có những buổi tập luyện đồng thời cải thiện những lỗ hổng trong đội hình để chuẩn bị cho màn trình diễn trọn vẹn nhất.

Công diễn 3 sẽ lên sóng chính thức vào tuần sau, Trang Pháp được kỳ võng sẽ chiến thắng

Công diễn 3 sẽ chính thức diễn ra vào thứ 6 tuần sau. Tại đây, đội của Trang Pháp sẽ mang đến hai tiết mục quan trọng gồm sân khấu Nghịch Chiến và ca khúc Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân biểu diễn cùng tỷ tỷ khách mời mùa trước. Khán giả hiện đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào một cú bứt phá và lội ngược dòng ngoạn mục của nhóm trong đêm thi quyết định này.

Ảnh: Weibo/ FBNV