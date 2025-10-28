Showbiz Hong Kong (Trung Quốc) vừa đón nhận tin buồn nam diễn viên gạo cội Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 76. Theo gia đình, "ngôi sao quốc dân đài TVB" mất vào rạng sáng 28/10. Ông ra đi do bị suy đa tạng sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư. 1 ngày trước khi mất, Hứa Thiệu Hùng đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Dù đội ngũ y tế đã nỗ lực cứu chữa, song nam diễn viên kỳ cựu vẫn không qua khỏi.

Nữ diễn viên Xa Thi Mạn - con gái đỡ đầu của Hứa Thiệu Hùng - đã bật khóc nức nở khi hay tin dữ về cha nuôi trong buổi phỏng vấn với truyền thông ở Macau (Trung Quốc). Cô lập tức hủy bỏ toàn bộ lịch trình để quay về Hong Kong (Trung Quốc) nhìn mặt cha nuôi lần cuối. Từ tối 27/10, vợ chồng Miêu Kiều Vỹ, nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy, Lâm Phong, Dật Tiên, nhà sản xuất Văn Vĩ Hồng và Lâm Chí Hoa... đã đến bệnh viện thăm hỏi, thậm chí túc trực bên Hứa Thiệu Hùng trong giây phút cuối đời. Hứa Thiệu Hùng là diễn viên đàn anh được rất nhiều thế hệ nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) kính trọng, quý mến.

Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 76 do bị suy đa tạng vì bệnh ung thư

Xa Thi Mạn khóc nghẹn, hủy toàn bộ lịch trình công việc để quay về Hong Kong (Trung Quốc) nhìn mặt cha nuôi lần cuối

Các nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) vội vã đến bệnh viện thăm hỏi tình hình của Hứa Thiệu Hùng khi hay tin đàn anh kỳ cựu nguy kịch

Sự ra đi của Hứa Thiệu Hùng khiến công chúng Trung Quốc vô cùng tiếc thương. Buồn hơn khi nam diễn viên gạo cội qua đời ngay trước sinh nhật mừng thọ 77 tuổi chỉ 1 tuần. Trên mạng xã hội, công chúng xứ tỷ dân đã đăng nhiều bài viết tri ân những cống hiến cho nghệ thuật của Hứa Thiệu Hùng.

Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948. Ông được xem là diễn viên phụ quốc dân và có những đóng góp quan trọng tạo nên thời hoàng kim cho điện ảnh - truyền hình Hong Kong (Trung Quốc). Trong suốt hàng chục năm đứng trước ống kính, Hứa Thiệu Hùng góp mặt trong vô số tác phẩm kinh điểm như Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Tuyết Sơn Phi Hồ, Bao La Vùng Trời, Cảnh Sát Hình Sự, Sứ Đồ Hành Giả, Học Cảnh Truy Kích, Người Trong Giang Hồ... Trong đó, nam diễn viên cực kỳ nổi tiếng với vai "Hoan Hỉ Ca" trong bộ phim Sứ Đồ Hành Giả.

Ông còn được khán giả và đồng nghiệp yêu mến gọi là “Benz ca” vì thường xuất hiện bên chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng. Hứa Thiệu Hùng là nghệ sĩ đầu tiên thuộc biên chế đài truyền hình AVT và TVB lái xe Mercedes đi làm từ những những năm 1970.

Ai mê xem phim TVB chắc chắn biết đến Hứa Thiệu Hùng. Nam diễn viên kỳ cựu được mệnh danh là "ông trùm vai phụ" của màn ảnh xứ Hương Cảng

Theo tờ Sohu, gia đình của Hứa Thiệu Hùng thuộc hàng đệ nhất danh gia vọng tộc ở Trung Quốc. Ông nội cố diễn viên là Lễ bộ Thượng thư Thanh triều Hứa Ứng Quỳ. Chú Hứa Thiệu Hùng - ông Hứa Sùng Trí là quan chức quân đội cao cấp, từng làm việc dưới trướng Tổng tư lệnh quân đội Quảng Đông (Trung Quốc). Gia đình tỷ phú Hứa Tấn Hanh là họ hàng của Hứa Thiệu Hùng. 1 người họ hàng khác của Hứa Thiệu Hùng là Hứa Sùng Thành từng giữ chức Cục trưởng Cục giáo dục Quảng Châu (Trung Quốc).

Về đời tư, Hứa Thiệu Hùng là tài tử có tiếng chung thủy. Ông và Long Yến Nhi kết hôn năm 1992. Vợ Hứa Thiệu Hùng từng đổ vỡ hôn nhân và có con trai riêng. Sau này, Hứa Thiệu Hùng và Long Yến Nhi có 1 con gái chung. Hứa Thiệu Hùng không phân biệt con chung hay riêng. Ông chăm lo, nuôi dưỡng con trai riêng của vợ như con ruột mình.