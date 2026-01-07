Mới đây, diễn viên Lê Phương chính thức lên tiếng cảnh báo sau khi liên tục nhận được nhiều câu hỏi và phản ánh liên quan đến các sản phẩm giảm cân bị cho là liên quan đến cô được lan truyền trên mạng xã hội. Trước tình hình bị mạo danh làm ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống, nữ diễn viên quyết định lên tiếng tránh việc khán giả hiểu nhầm, ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân cũng như niềm tin của người tiêu dùng.

Theo Lê Phương, trong vài năm gần đây, cô đã ngưng hoàn toàn việc sử dụng các sản phẩm giảm cân. Hiện tại, nữ diễn viên lựa chọn phương pháp tập luyện, kết hợp chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp với thể trạng, lối sống cá nhân. Lê Phương nhấn mạnh, việc duy trì vóc dáng là kết quả của quá trình chăm sóc sức khỏe lâu dài, không dựa vào bất kỳ sản phẩm hỗ trợ giảm cân nào.

Đáng chú ý, Lê Phương cho biết trong thời gian qua, nhiều tài khoản mạng xã hội đã tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi của cô để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm giảm cân khi chưa được sự cho phép. Tình trạng này đã kéo dài khá lâu, khiến không ít người lầm tưởng nữ diễn viên đang đứng sau hoặc liên quan trực tiếp đến việc kinh doanh các sản phẩm nói trên.

Diễn viên Lê Phương khẳng định không buôn bán hay sử dụng thực phẩm giảm cân (ảnh: FBNV)

Cụ thể, Lê Phương chia sẻ: "Thời gian qua, hình ảnh của Phương bị sử dụng để in ấn, quảng bá kèm theo sản phẩm khi chưa được sự cho phép, và tình trạng này đã kéo dài khá lâu. Vì vậy, Phương xin nhắc lại một lần nữa: Đến thời điểm hiện tại, Phương chưa từng và không kinh doanh bất kỳ sản phẩm nào, trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Vì vấn đề này liên quan trực tiếp đến quyền lợi và sự tin tưởng của mọi người, Phương xin nói rõ để tránh nhầm lẫn và mong mọi người cân nhắc kỹ trước khi đặt hàng".

Động thái thẳng thắn của Lê Phương nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc nghệ sĩ chủ động lên tiếng là cần thiết, không chỉ để bảo vệ hình ảnh cá nhân mà còn góp phần cảnh báo người tiêu dùng trước các hình thức quảng cáo sai sự thật, đánh vào niềm tin của khán giả.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng khó kiểm soát, câu chuyện của Lê Phương một lần nữa cho thấy sự tỉnh táo của người mua hàng là điều vô cùng quan trọng. Không phải mọi sản phẩm gắn tên người nổi tiếng đều có nguồn gốc rõ ràng và không phải nghệ sĩ nào cũng đứng sau những lời quảng cáo tràn lan trên mạng.

Lê Phương từng nặng 80kg khi sinh con thứ 2 (ảnh: FBNV)

Lê Phương là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt suốt nhiều năm qua, đặc biệt ở mảng phim truyền hình. Cô ghi dấu ấn qua loạt vai diễn giàu cảm xúc, thường khắc họa hình ảnh người phụ nữ nhiều biến cố, nội tâm sâu sắc trong các phim như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Giông tố cuộc đời…

Sau khi sinh con và bước qua những giai đoạn áp lực về tinh thần lẫn thể chất, Lê Phương từng có thời điểm tăng cân rõ rệt. Nữ diễn viên từng chia sẻ có giai đoạn chạm mốc 80kg, phải tích cực tập luyện kết hợp với ăn uống khoa học để lấy lại vóc dáng. Hiện tại, Lê Phương gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, lão hoá ngược sau khi giảm cân.