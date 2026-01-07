Ngày 7/1, studio đại diện cho Vương Hạc Đệ thông báo dàn khách mời sẽ tới tham dự buổi biểu diễn âm nhạc D Party 2 tại Macau ngày 17/1 sắp tới, trong đó có cái tên gây chú ý nhất là Triệu Lộ Tư. Thực tế, Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ là bạn bè, nhưng mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn giản như vậy.

Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư tới buổi biểu diễn của mình làm dậy sóng MXH vì Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân đang trong giai đoạn đối đầu căng thẳng

Theo Sina, việc Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư tới concert nhưng lại không nhắc tới đồng nghiệp cùng nổi danh qua phim Thương Lan Quyết là Ngu Thư Hân, khiến những người yêu mến cặp đôi "Hân Đệ dẫn lực" cảm thấy như bị phản bội. Không ít người bày tỏ sự thất vọng, cho rằng đây là hành vi "đâm sau lưng" của Vương Hạc Đệ với Ngu Thư Hân và tuyên bố sẽ không ủng hộ nam diễn viên. Mối quân oán giữa ba ngôi sao 9X hàng đầu Trung Quốc xuất phát từ việc tranh giành lợi ích trong các dự án phim.

Trước đó, năm 2022, bộ phim Thương Lan Quyết do Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đóng chính bùng nổ danh tiếng, giúp cả hai bật lên thành ngôi sao hạng A. Trong phim, Ngu Thư Hân nắm giữ vai trò diễn viên đầu tiên (phiên bị 1) trong toàn bộ dàn nghệ sĩ, Vương Hạc Đệ chỉ có thể xếp thứ hai.

Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, danh tiếng của Vương Hạc Đệ tăng nhanh hơn, lượt người hâm mộ theo dõi anh tăng chóng mặt, các hợp đồng quảng cáo ùn ùn tìm tới, độ hot vượt xa nữ chính Ngu Thư Hân. Hình tượng nam chính cực ngầu cả trong phim lẫn ngoài đời của Vương Hạc Đệ khiến cư dân mạng phát cuồng. Chính vì vậy, người hâm mộ nam diễn viên cho rằng anh mới là người làm nên thành công của bộ phim, Ngu Thư Hân là người hưởng ké sự nổi tiếng của Vương Hạc Đệ. Còn phía Ngu Thư Hân thì khẳng định từ đầu tới cuối cô vẫn là nhân vật quan trọng nhất của Thương Lan Quyết.

Cặp đôi Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ vì tranh chấp quyền lợi từ Thương Lan Quyết mà cạch mặt nhau

Sau khi phim kết thúc, người hâm mộ của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ nhiều lần công kích tranh cãi bằng những từ ngữ thô tục, hạ bệ thần tượng đối phương. Vì vậy dẫn đến mối quan hệ giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng dần lạnh nhạt.

Trong khi đó, Triệu Lộ Tư được coi là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân. Cả hai đều chạy đua để giành vị trí tiểu hoa đán nổi tiếng nhất lứa sinh sau năm 1995. Ngu Thư Hân từng áp đảo vào năm 2024 khi bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà của cô phát sóng cùng lúc với Rèm Ngọc Châu Sa do Triệu Lộ Tư đóng chính và thành công hơn hẳn. Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư còn mắc bệnh nặng phải nghỉ ngơi thời gian dài và tranh cãi về hợp đồng với công ty quản lý cũ.

Nhưng đến năm 2025, bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng giúp Triệu Lộ Tư trở lại giới giải trí thành công rực rỡ. Trong khi đó, phim Song Quỹ của Ngu Thư Hân bị chê có nhiều tình tiết thô tục. Nữ diễn viên còn bị chìm vào nhiều scandal đời tư, quay cuồng trong những tiếng chỉ trích của công chúng. Danh tiếng đảo chiều khiến người hâm mộ hai diễn viên càng khó chịu với nhau hơn. Bên cạnh đó, việc đầu tiên Triệu Lộ Tư làm sau khi trở lại giới giải trí là kiện hàng loạt người hâm mộ của Ngu Thư Hân với lý do phỉ báng, bịa đặt thông tin sai lệch.

Vì vậy, việc Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư tới tham gia buổi biểu diễn là biểu hiện của việc nam diễn viên đã đứng về phía phe Triệu Lộ Tư, đối đầu với Ngu Thư Hân và không khác gì đâm sau lưng bạn diễn cũ.