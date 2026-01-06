Trong năm 2025, nhiều người đẹp Việt đã chinh chiến đấu trường quốc tế và mang về hàng loạt kết quả gây bất ngờ. Là một trong những cuộc thi được quan tâm, năm nay Miss Grand International thông báo sẽ tổ chức mùa All Star. Ban tổ chức cuộc thi cho biết mùa giải này sẽ quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế nhưng chưa đăng quang, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn/có con, diễn ra tại Thái Lan vào đầu năm 2026. Vì thế, cư dân mạng cũng vô cùng tò mò ai sẽ là "chiến binh" được lựa chọn "mang chuông đi đánh xứ người".

Đến tối 6/1, phía công ty Sen Vàng đã chính thức đưa ra thông báo nóng. Nằm ngoài sự dự đoán của fan sắc đẹp, phía Sen Vàng xác nhận không cử thí sinh tham gia Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên.

Nói về lý do của việc làm này, phía Sen Vàng cho hay: "Quyết định này được đưa ra trên cơ sở định hướng chiến lược chung, nhằm giúp Sen Vàng tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án trọng điểm đã được hoạch định trong năm 2026, đồng thời đảm bảo sự chuẩn bị toàn diện, chỉn chu và hiệu quả cho những hoạt động sắp tới".

Phía công ty Sen Vàng không cử đại diện đến Miss Grand năm nay (Ảnh: FBNV)

Toàn bộ thông báo của công ty Sen Vàng như sau:

Kính gửi Quý khán giả,

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của Quý khán giả đối với các hoạt động trong suốt thời gian qua, đặc biệt là những tình cảm và kỳ vọng dành cho cuộc thi Miss Grand International All Stars.

Sau quá trình trao đổi và cân nhắc kỹ lưỡng, Công ty Sen Vàng xin thông báo chính thức ngưng việc cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International All Stars mùa đầu tiên.

Quyết định này được đưa ra trên cơ sở định hướng chiến lược chung, nhằm giúp Sen Vàng tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án trọng điểm đã được hoạch định trong năm 2026, đồng thời đảm bảo sự chuẩn bị toàn diện, chỉn chu và hiệu quả cho những hoạt động sắp tới.

Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và mong đợi của Quý khán giả, và hy vọng sẽ có cơ hội đồng hành cùng Miss Grand International All Stars trong những mùa giải tiếp theo khi các điều kiện phù hợp.

Dù không trực tiếp cử đại diện tham gia mùa giải đầu tiên, Sen Vàng mong Quý khán giả tiếp tục dành sự cổ vũ và ủng hộ cho các thí sinh sẽ góp mặt tại Miss Grand International All Stars năm nay.

Trân trọng cảm ơn!

Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên, được thành lập tại Thái Lan từ năm 2013 bởi ông Nawat Itsaragrisil. Đây là một trong những đấu trường nhan sắc lớn, cùng với Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth thường được gọi là "Big 5" của thế giới. Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang cuộc thi này vào năm 2021.

Những năm gần đây, MGI gây chú ý tại nhiều quốc gia vì phong cách tổ chức sôi động, truyền thông mạnh mẽ nhưng cũng không ít lần vướng vào các tranh cãi. Năm 2024, Việt Nam cử Nguyễn Thị Yến Nhi đến chinh chiến và dừng chân ở top 22 chung cuộc.

Thuỳ Tiên là người có thành tích cao nhất ở cuộc thi này (ảnh: FBNV)