Á hậu nhà Sen Vàng bị quấy rối

Á hậu Lona Kiều Loan được đánh giá là một trong những người đẹp tài năng của Vbiz khi có thể làm người mẫu, hát, rap, dẫn chương trình... Bên cạnh sự nghiệp, chuyện cá nhân của nàng hậu cũng được theo dõi sát sao. Cô từng vướng nghi vấn bí mật sinh con đầu lòng, hẹn hò với bác sĩ nổi tiếng.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 2000 lên tiếng cảnh báo nóng về việc bị kẻ lạ mạo danh, làm những việc gây ảnh hưởng tới uy tín, cuộc sống của cô và gia đình. Cô cho biết người này còn tới tận quán cà phê của chị cô ở quê, không chịu đi về với lý do lấy tiền cát-xê đi hát.

Lona Kiều Loan bày tỏ sự bức xúc: "Vấn đề ở đây không đơn giản là đến gây rối mà là từ trên mạng đến ngoài đời thật là quán cafe, thậm chí có khi sau này là nhà riêng kèm theo những hành động nguy hiểm khác. Mình cũng từng có suy nghĩ bạn ấy có vài sự bất ổn nên cho qua nhưng đó mới là vấn đề. Nhỡ có phát sinh những hành động nguy hiểm, không lường trước được thì ai sẽ là chịu trách nhiệm".

Lona Kiều Loan chia sẻ việc bị một người mạo danh tên tuổi và còn tới tận quán cà phê của chị cô ở quê để làm loạn

Trong bài viết, Á hậu gen Z còn chia sẻ một tài khoản khác có tên J.L liên tục đi bình luận gây hấn với những người xung quanh cô. Lona Kiều Loan còn sốc khi phát hiện người này đã dùng lời lẽ khiếm nhã với mình.

Cô chia sẻ: "Vấn đề là những cá nhân khác khi thấy nick này bình luận thì thấy có follow trang cafe chị mình ngoài quê thì bắt đầu đặt điều là clone của mình và lôi gia đình mình vào kèm những câu chữ không thể nào tả được. Mình xin khẳng định, đây không phải là mình. Xin đừng bịa đặt để hả hê cho những suy nghĩ tiêu cực của bản thân".

Lona Kiều Loan cho biết từ trước tới nay chỉ muốn chia sẻ những thông tin tích cực trên mạng xã hội. "Nếu có bất kì câu chuyện nào liên quan đến người khác, Lona xin được ẩn hoặc xoá thậm chí chặn để không ảnh hưởng đến bất kì ai với bất kì mục đích gì. Và bản thân mình cũng không muốn bị ai lôi vào, hoặc lôi gia đình vào những câu chuyện không xác thực. Cá nhân văn minh là tự giác bảo vệ người khác chứ không âm thầm kích động tấn công người khác nên cả nhà thông cảm ạ", cô viết.

Không chỉ có vậy, cô còn bị 1 tài khoản liên tục quấy rối qua tin nhắn, dùng lời lẽ khiếm nhã

Vào tháng 10/2023, Lona Kiều Loan từng lên tiếng cảnh báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 500 triệu. Nàng hậu cho biết từ 1/1/2023 cho tới 23/8/2023, cô đã chuyển khoản cho một người tên là T.N.Q để xây 8 căn nhà, góp sửa nhà; mua 13 chiếc xe lăn cho ông bà cao tuổi ở Bình Thuận... với tổng chi phí 700.800.000 đồng. Tuy nhiên, Lona cho biết T.N.Q đã không xây dựng 6 căn nhà và chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 500 triệu đồng.

"Như mọi người theo dõi thấy, Lona rất hay làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nơi: xây nhà có, xây cầu đường có, học bổng có, hỗ trợ vật chất kịp thời cho bà con có... Chỉ một vài trong số đó được Lona đăng lên mạng xã hội nhằm lan toả niềm vui đến mọi người và cũng là cách Lona muốn những ai đang trong hoàn cảnh khó khăn có thể thấy và liên hệ để Lona có thể kịp giúp đỡ ngay lập tức", Kiều Loan cho hay.

Lona Kiều Loan từng bị chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng vào năm 2023

Á hậu Kiều Loan là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sắc đẹp và âm nhạc. Sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2019, người đẹp sinh năm 2000 thừa nhận cô chịu nhiều áp lực vì bị nhận xét tiêu cực ngoại hình. Cô đã trải qua không ít lần phẫu thuật để có ngoại hình như hiện tại.

Dù liên tục úp mở chuyện có bạn trai nhưng cô vẫn chưa từng công khai diện mạo của nửa kia. Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Lona Kiều Loan từng nói về việc hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại.

Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".

Tháng 9/2024, trên mạng xã hội rộ tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng

Ở tuổi 25, Á hậu Lona Kiều Loan có cuộc sống sang chảnh, mặc đồ hiệu đắt đỏ, sống trong căn hộ penthouse sang chảnh