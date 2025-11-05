Trước đây, Đoàn Di Băng từng được cư dân mạng gọi bằng biệt danh “nữ đại gia quận 7” nhờ lối sống xa hoa và phong cách sang trọng. Cô thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc đời thường phủ đầy hàng hiệu, siêu xe, những chuyến du lịch đắt đỏ cùng khối tài sản đáng mơ ước.

Bản vẽ biệt thự 400 tỷ của Đoàn Di Băng

Trong số đó, công trình gây chú ý nhất phải kể đến căn biệt thự được định giá khoảng 400 tỷ đồng của vợ chồng cô. Tuy nhiên, đây cũng là dự án khiến nhiều người tò mò bởi dù đã hé lộ bản thiết kế 3D từ lâu và được khởi công cách đây khoảng 4 năm, công trình này vẫn chưa chính thức hoàn thiện.

Theo chia sẻ trước đây, căn villa được ví như một “tòa lâu đài” của Đoàn Di Băng bắt đầu được giới thiệu vào tháng 4/2021. Nữ doanh nhân đã hợp tác cùng nhà thiết kế Thái Công, chi tới 7,5 tỷ đồng chỉ riêng cho phần ý tưởng và bản vẽ thiết kế. Tổng chi phí dự kiến cho phần xây dựng và hoàn thiện nội thất cũng được ước tính lên tới khoảng 200 tỷ đồng.

Vợ chồng Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ và NTK Thái Công - Huy Yves

Đến tháng 7/2021, nhà thiết kế Thái Công đã công bố bản phối cảnh hoàn thiện bên ngoài của “tòa lâu đài” mà vợ chồng Đoàn Di Băng dự định xây dựng. Dù bản thiết kế gây ấn tượng mạnh bởi quy mô và độ xa hoa, song cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều: Có người khen hoành tráng, nhưng cũng không ít người cho rằng công trình chưa đạt giá trị thẩm mỹ như kỳ vọng. Cùng thời điểm đó, Đoàn Di Băng cho biết tổng chi phí đầu tư cho căn biệt thự chạm ngưỡng 400 tỷ đồng.

Trong khi chờ đợi công trình hoàn thiện, gia đình Đoàn Di Băng chuyển đến một căn biệt thự khác tại quận 7 để sinh sống. Cô từng chia sẻ đây chỉ là nơi “ở tạm” trước khi chuyển về “tổ ấm 400 tỷ” mơ ước.

Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng nhanh chóng bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cuối năm 2021, nữ doanh nhân tiếp tục khiến dư luận bất ngờ khi thông báo sẽ thay đổi toàn bộ thiết kế theo đề xuất mới từ phía Thái Công.

Vợ chồng nữ đại gia cùng NTK Thái Công từng chia sẻ "rất nôn" đến ngày thực hiện và hoàn thiện công trình này

Đến năm 2023, Đoàn Di Băng và nhà thiết kế Thái Công cho biết công trình đã bước vào giai đoạn xây dựng phần thô. Tháng 8 cùng năm, nữ doanh nhân bày tỏ hy vọng căn biệt thự có thể hoàn thiện vào cuối năm 2024. Cô tiết lộ mình theo sát tiến độ mỗi ngày thông qua các báo cáo công trình, đồng thời chia sẻ những điểm khiến bản thân yêu thích ở ngôi nhà tương lai như vị trí gần trường học của các con, khoảng sân rộng rãi tiện cho việc đỗ xe và hệ thống an ninh được đảm bảo tuyệt đối.

Đến tháng 10/2023, Đoàn Di Băng cùng Thái Công xuất hiện trong một video ghi hình bên trong công trình đang xây dở, qua đó tiết lộ sơ bộ cách bố trí các không gian chính như phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ. Vào tháng 4/2024, Thái Công tiếp tục mời vợ chồng cô sang để duyệt một số hạng mục nội thất quan trọng trong ngôi nhà.

Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó Đoàn Di Băng chưa chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào về tiến độ hay kế hoạch hoàn thiện căn biệt thự 400 tỷ. Trên mạng xã hội, cô cũng gần như không còn đề cập đến công trình từng được xem là “biểu tượng xa hoa” của mình, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò về tình hình thực tế của dự án.

Đến tháng 5/2025, nhà thiết kế Thái Công bất ngờ đăng tải thông tin mới về Di Băng Villa. Theo chia sẻ, dự án “vẫn đang trong quá trình hoàn thiện”, tuy nhiên hình ảnh được đăng kèm không phải là ảnh thực tế mà chỉ là phối cảnh 3D nội thất phòng khách.

Thái Công cho biết: “Phối cảnh 3D phòng khách công trình Di Băng Villa – dự án do Thái Công thiết kế toàn bộ kiến trúc và nội thất. Hiện bộ phận xây dựng và nhà thầu vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.”

Hình ảnh được NTK Thái Công đính kèm bài đăng

Trước đó, trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều bàn luận xoay quanh mối quan hệ giữa Thái Công và vợ chồng Đoàn Di Băng. Một số cư dân mạng nhận ra rằng trên trang Facebook chính thức của Thái Công, những hình ảnh liên quan đến cặp đôi này cũng như công trình biệt thự 400 tỷ đã không còn xuất hiện. Sự thay đổi này khiến nhiều người đặt dấu hỏi, bởi trước đây cả hai từng có mối quan hệ hợp tác thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện cũng như những buổi làm việc về dự án.

(Tổng hợp)﻿