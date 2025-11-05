Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) - chồng Đoàn Di Băng để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Vợ chồng Đoàn Di Băng sở hữu nhiều bất động sản có giá trị lớn, trong đó phải kể đến căn biệt thự trị giá 22 tỷ đồng, rộng gần 300m2 tại Quận 7 cũ (TPHCM). Năm 2021, cô và chồng tiết lộ kế hoạch xây dựng biệt thự trị giá 400 tỷ đồng, do nhà thiết kế Quách Thái Công đảm nhận nội thất. Chỉ riêng chi phí thiết kế đã lên đến 140 tỷ đồng.

Đoàn Di Băng từng hé lộ bản thiết kế 3D căn biệt thự có giá 400 tỷ trên mạng xã hội

Không dừng lại ở đó, cặp đôi doanh nhân này còn sở hữu một biệt thự 6 tầng tại quận Bình Thạnh, TPHCM cũ, thang máy riêng, diện tích đất khoảng 150m2, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, "nữ đại gia Quận 7" còn thể hiện độ chịu chơi khi xây dựng một căn biệt thự giữa rừng thông để thỉnh thoảng gia đình lên Đà Lạt nghỉ ngơi, thư giãn.

Năm 2023, trên dòng thời gian của mình, nữ doanh nhân sống tại Quận 7, TPHCM chia sẻ: “Mới ra trước nhà chụp cái view hoàng hôn là có người cọc mua liền. Tỷ rưỡi vui vẻ giao nhà…”.

Cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên khi căn nhà 24 tỷ được chốt trong “vòng nốt nhạc”. Nhiều người vào “xin vía bán hàng” và không ngớt lời khen ngợi vì Đoàn Di Băng bán nhanh ngay lúc thị trường bất động sản gặp khó.

Được biết, căn nhà Đoàn Di Băng chốt sale thành công nằm tại khu villa Amelie thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM.

Trước đó không lâu, nữ đại gia này cũng cho biết đã “chốt sales” hai căn hộ bạc tỷ cho người quen trong vài câu trò chuyện.

Khi đó, Di Băng chia sẻ, cô vừa nhận chìa khóa 2 căn chung cư cao cấp đã có người hỏi mua. Nhiều người để lại bình luận “đúng là không hổ danh đại gia, buôn bán, kinh doanh gì cũng nhanh nhạy”.

Bên cạnh bất động sản, Đoàn Di Băng cũng không ít lần gây chú ý khi sở hữu bộ sưu tập xe sang đắt đỏ. Vào cuối năm 2018, cặp đôi còn chi tiền tậu chiếc Volvo XC90 - dòng xe nổi tiếng với độ an toàn hàng đầu thế giới. Chiếc xe trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng được mua chỉ để phục vụ việc đưa đón các con đến trường.

Đoàn Di Băng từng gây bão khi đăng ảnh lấy từ kho ra 100 cây vàng để bán giữa lúc giá vàng tăng cao

Nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cô từng nhận từ ông xã chiếc xế hộp trị giá 2 tỷ đồng. Đáp lại, sau khi sinh bé thứ ba, cô mạnh tay tặng chồng một chiếc siêu xe có giá 7 tỷ đồng.

Một trong những chiếc xe nổi bật của cô là Mercedes-AMG G63, mẫu SUV đắt đỏ có giá thị trường khoảng 13,5 - 14 tỷ đồng. Đây là món quà của chồng cô - doanh nhân Quốc Vũ. Sau khi nhận, chiếc xe cũng được "độ" lại để phù hợp với sở thích cá nhân của cô.

Năm 2024, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ tiếp tục tặng vợ chiếc Bentley Bentayga màu đen có giá khoảng 19 tỷ đồng.

Vợ chồng Đoàn Di Băng từng khoe sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền.

Đoàn Di Băng từng khoe hình ảnh mang 100 cây vàng để đi bán. Trong bối cảnh giá vàng tăng mạnh, việc có 100 cây vàng của Đoàn Di Băng khiến dân tình "choáng váng".

Người đẹp chia sẻ thời điểm cô mua vàng có giá 57 triệu đồng/lượng. Số vàng này được vợ chồng cô mua vào từ 3 năm trước.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Đoàn Di Băng thường xuyên khoe tự thưởng cho bản thân những món hàng hiệu đắt đỏ, sưu tầm kim cương, vàng... Những món đồ thuộc những thương hiệu nổi tiếng thế giới được cô chất đống trong nhà.

Đoàn Di Băng, tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cũng bởi vậy, cô cho biết mình đã luôn nuôi dưỡng khát vọng trở thành một người phụ nữ giàu có và thành đạt ngay từ khi còn nhỏ.

Tại chương trình thực tế Quý ông hoàn mỹ, Đoàn Di Băng từng thẳng thắn chia sẻ về lý do không tiếp tục con đường học vấn sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô cho biết, thời điểm ấy gia đình quá nghèo, không đủ khả năng để chu cấp cho việc học đại học, dù bản thân cô hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.