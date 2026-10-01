Thơm Da LAB nghẹn ngào gọi tên vợ ngay trên sân khấu chung kết khi chính thức ra mắt Gia tộc Anh Tài Toàn Năng

Vòng Đại Chiến - chặng đấu cuối cùng của Chung kết "Và từ đó" khép lại với chiến thắng thuộc về Kỳ Tích, giúp liên minh này giành thêm 4 suất ra mắt. Sau đó, chương trình chính thức công bố 17 Anh Tài bước vào Gia tộc Anh Tài Toàn Năng. Giữa những cái tên được xướng lên, khoảnh khắc Thơm Da LAB dành lời tri ân cho người vợ ở nhà trở thành một trong những phân đoạn lắng đọng bậc nhất của cả đêm chung kết.

Kỳ Tích thắng vòng Đại Chiến, giành thêm 4 suất ra mắt

Mở màn Đại Chiến, Kỳ Tích mang đến tiết mục "Ngầu Đét" với tinh thần trẻ trung, cá tính. Hoàng Tôn cho biết ca khúc được viết từ phần điệp khúc trước, rồi cả nhóm cùng hoàn thiện để thể hiện cá tính tập thể. Mew Amazing chia sẻ ý tưởng sân khấu ban đầu lấy cảm hứng từ một bàn tiệc, nơi 12 thành viên cùng ăn mừng thành quả, sau đó được đẩy lên thành một màn trình diễn sôi động, giàu vũ đạo và tương tác với khán giả.

Đáp lại, Khải Hoàn mang đến "Thăng Hoa", khai thác hình tượng con người được "tôi luyện bằng sắt thép và công nghệ" để trở nên bản lĩnh hơn. It's Charles - người đảm nhận phần lớn khâu sản xuất âm nhạc cho tiết mục - cho biết ý tưởng xuất phát từ một câu nói quen thuộc của chú Thư dùng để cổ vũ các Anh Tài. Huỳnh Lập, Jun Phạm và Hoàng Rob phát triển concept sân khấu theo hướng tương lai, với hình ảnh trái tim sắt màu đỏ mang ý nghĩa: dù công nghệ phát triển đến đâu, giá trị con người vẫn không thể bị thay thế. OSAD đúc kết hành trình bằng một câu đáng nhớ: "Sau khi bước ra khỏi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cơ thể vẫn bằng da thịt nhưng ý chí đã trở thành sắt thép".

Kết quả, "Ngầu Đét" của Kỳ Tích giành 2.270 điểm, vượt qua "Thăng Hoa" của Khải Hoàn với 2.070 điểm, giúp Kỳ Tích có thêm 4 suất ra mắt Gia tộc Anh Tài Toàn Năng.

Sau phần tranh tài, các Anh Tài K26 cùng hội tụ trên sân khấu qua hai tiết mục "Mùa Hè Năm Ấy" và "Hỏa Tâm" để nhìn lại hành trình đã qua. Đại Nghĩa xúc động: "Đêm nay sẽ là một đêm rất đáng nhớ, bởi vì chúng tôi đã cùng nhau cháy hết mình trên sân khấu này". Nguyễn Văn Chung cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã cùng tạo nên "một mùa hè rực rỡ".

Công bố 17 Anh Tài chính thức ra mắt Gia tộc Anh Tài Toàn Năng

Thái Lê Minh Hiếu là người đầu tiên được xướng tên, sau khi thắng giải Anh Tài Được Yêu Thích Nhất. Cầm chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp, anh nghẹn ngào: "Ba mẹ ơi, con có được chiếc cúp đầu tiên rồi, con sẽ hứa là con sẽ cố gắng thật nhiều để cho ba mẹ tự hào".

Theo kết quả phân bổ, liên minh Khải Hoàn có 4 suất ra mắt gồm Thơm Da LAB, Hà An Huy, OSAD và Hồ Đông Quan.

Trong số những cái tên ấy, khoảnh khắc của Thơm Da LAB có lẽ là lúc khán phòng lặng đi nhiều nhất. Sau một hành trình dài với không ít lần phải gác lại chuyện riêng để toàn tâm cho sân khấu, khi tên mình được xướng lên và tấm vé vào Gia tộc Anh Tài Toàn Năng chính thức thuộc về anh, Thơm Da LAB không giấu được sự xúc động. Anh dành những lời cảm ơn đầu tiên cho ê-kíp, cho khán giả, cho những người anh em đã cùng đi qua một mùa hè mà anh gọi là "đặc biệt" không chỉ vì những gì đạt được trên sân khấu, mà vì tất cả những gì anh đã đánh đổi để có mặt ở đây.

Và rồi, giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay, anh quay về với điều gần gũi nhất: Gia đình nhỏ của mình. Lời tri ân dành riêng cho người vợ ở nhà - người đã một mình xoay xở trong suốt những tháng ngày anh vắng nhà vì lịch tập luyện, ghi hình dày đặc là khoảnh khắc đời thường nhất nhưng cũng chạm đến cảm xúc nhiều người xem nhất. Với Thơm Da LAB, chiếc cúp hôm nay không chỉ là của riêng anh, mà còn là lời cảm ơn gửi đến người đã âm thầm đứng sau, chờ anh trở về sau mỗi chặng công diễn. Anh bày tỏ mong mỏi rằng mùa hè năm 2026 này sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ không chỉ với mình mà với tất cả mọi người, và tình cảm giữa các thành viên sẽ còn ở lại rất lâu sau khi những ánh đèn sân khấu đã tắt.

Cùng chung niềm xúc động, Hà An Huy ví hành trình tại chương trình như một câu chuyện cổ tích mà bản thân chưa từng nghĩ mình có thể trải nghiệm, còn OSAD và Hồ Đông Quan cũng góp mặt trong 4 vị trí ra mắt của Khải Hoàn.

Song song với đó, liên minh Kỳ Tích giành được 6 suất ra mắt, gồm Thỏ Da LAB, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O và Cheng. Với Mew Amazing, đây là dấu mốc đặc biệt khi chương trình là sân khấu đầu tiên anh ra mắt với hình ảnh nghệ sĩ trình diễn, sau khi đã vượt qua nhiều hoài nghi về năng lực của bản thân.

6 vị trí còn lại được xác định dựa trên điểm hỏa lực cao nhất trong số 13 Anh Tài chưa có tên, gồm Đông Hùng, It's Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob. Tổng cộng, 17 Anh Tài chính thức bước vào Gia tộc Anh Tài Toàn Năng.

Huỳnh Lập, Hà An Huy - Đinh Mạnh Ninh và những khoảnh khắc đáng nhớ khác

Dù không có tên trong đội hình ra mắt, Huỳnh Lập bất ngờ được xướng tên ở giải Thủ lĩnh Xuất sắc nhất (X-Leader). Anh xúc động nhắn gửi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ tự hào nha, con cũng đã làm được rồi, con có cúp rồi!", và khẳng định thành quả này thuộc về cả tập thể đã luôn tin tưởng mình.

Ở hạng mục Chiến Tướng của năm (X-Fire) - theo MC Anh Tuấn, giải thưởng được chọn từ 2 "chiến tướng" có điểm hỏa lực cao nhất qua các công diễn - Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh cùng được vinh danh. Đinh Mạnh Ninh gọi đây là "thành công ngoài dự kiến", còn Hà An Huy coi hành trình tại chương trình là dấu mốc trưởng thành, giúp anh tự tin khẳng định với mẹ rằng mình đã đủ khả năng tự chăm sóc bản thân.

Đêm chung kết cũng vinh danh nhiều Anh Tài khác ở các hạng mục như Anh Tài Thắp Lửa (Phùng Minh Cương), Anh Tài Truyền Lửa (Đại Nghĩa), Anh Tài Nhiệt Huyết (Lê Xuân Tiền), Anh Tài Biến Hóa (Nguyễn Văn Chung), Anh Tài Bứt Phá Giới Hạn (Thuận Nguyễn), Anh Tài Kiến Tạo Giai Điệu (It's Charles), Anh Tài Kiên Cường (Will), Anh Tài Đột Phá (14 Casper), Anh Tài Ấn Tượng (Vương Anh Tú), Anh Tài Bản Lĩnh (Toki Thành Thỏ) và Anh Tài Dũng Cảm (Tùng Mint), cùng các giải riêng cho Neko Lê, Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu.

Đáng chú ý, Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê cùng nhận giải Anh Tài Đóng Góp Đặc Biệt (X-Devotion). Jun Phạm tiết lộ cả 5 người đã chủ động xin không có tên trong hệ thống xếp hạng, vì mục tiêu của họ chỉ là làm người đồng đội tiếp sức cho các thành viên K26: "Tụi mình cảm thấy là khi tụi mình cầm chiếc cúp này trên tay, nhiều năm về sau tụi mình vẫn tin rằng tụi mình chắc chắn là một phần của K26".

Đêm chung kết khép lại hành trình tranh tài của K26, nhưng theo chia sẻ của các Anh Tài, điều đọng lại không chỉ là những suất ra mắt mà còn là tình đồng đội được bồi đắp qua từng công diễn - thứ sẽ tiếp tục được duy trì phía sau ánh đèn sân khấu.