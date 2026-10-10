Phim Hàn vừa chiếu đã leo thẳng Top 1 tìm kiếm Google: Phá đảo mọi nền tảng, đếm thành tích mỏi tay

Mới lên sóng tập đầu tiên, Doctor X: Mafia in White đã khiến đường đua phim Hàn tháng 10 nóng lên với loạt thành tích đáng chú ý. Từ rating mở màn vượt mốc 11%, vị trí dẫn đầu tìm kiếm đến sức hút trên Netflix và những điểm đánh giá tích cực từ khán giả quốc tế, bộ phim đánh dấu màn tái xuất đầy khí thế của Kim Ji Won sau cơn sốt Nữ Hoàng Nước Mắt.

Kim Ji Won trong Doctor X

Phát sóng tập đầu tiên vào ngày 9/10, bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, liên tục được nhắc đến trên các nền tảng tìm kiếm và mạng xã hội. Đáng chú ý, tác phẩm vươn lên vị trí Top 1 tìm kiếm Google tại Việt Nam và cũng lập tức lọt top 1 Netflix Việt chỉ sau vài giờ ra mắt. Màn tái xuất của Kim Ji Won vì thế không chỉ được chú ý tại quê nhà mà còn tạo sức nóng với cộng đồng yêu phim Hàn quốc tế.

Doctor X là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam ngày 10/10

Doctor X cũng chiếm giữ vị trí top 1 Netflix chỉ sau vài giờ

Tại Hàn Quốc, thành tích rating của Doctor X càng khiến màn mở đầu thêm ấn tượng. Theo Nielsen Korea, tập 1 đạt rating trung bình toàn quốc 11,4%, khu vực thủ đô Seoul đạt 11,2% và mức cao nhất tại một thời điểm chạm 12,9%. Đây là rating mở màn cao nhất trong số các miniseries phát sóng tại Hàn Quốc trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Đặc biệt, chỉ số khán giả trong độ tuổi 20-49 đạt trung bình 3,7%, có lúc lên tới 4,3%, giúp tác phẩm dẫn đầu các chương trình phát sóng trong ngày ở nhóm khán giả mục tiêu này. Doctor X cũng đứng đầu khung giờ phát sóng, cho thấy sức hút đáng kể ngay từ tập mở màn.

Sức nóng của bộ phim còn được thể hiện qua sự quan tâm trên các nền tảng trực tuyến. Tại Hàn Quốc, từ khóa liên quan đến Kim Ji Won và Doctor X nhanh chóng xuất hiện trong nhóm tìm kiếm thịnh hành, đứng top 1 từ khóa tìm kiếm Naver mảng phim truyền hình. Trên các trang đánh giá phim quốc tế, tác phẩm cũng nhận được những điểm số ban đầu tích cực với 8,4/10 ở MyDramaList và 8,5/10 ở IMDb chỉ sau 1 tập phim. Những con số này có thể thay đổi khi lượng người chấm tăng lên, nhưng vẫn phần nào phản ánh sự hào hứng của khán giả trong giai đoạn đầu phát sóng.

Doctor X đứng top 1 tìm kiếm Naver

Doctor X ghi nhận điểm số 8,4/10 ở Mydramalist...

Và 8,5/10 Ở IMDb

Không khó hiểu khi Kim Ji Won trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Sau Nữ Hoàng Nước Mắt, nữ diễn viên trở lại với hình tượng hoàn toàn khác biệt, rũ bỏ vẻ ngoài kiêu kỳ của tiểu thư tài phiệt Hong Hae In để hóa thân thành Gye Su Jeong - một bác sĩ phẫu thuật thiên tài, lạnh lùng, thẳng thắn và chẳng ngại va chạm. Nếu trước đây, khán giả nhớ đến Kim Ji Won với những bộ cánh sang trọng cùng khí chất nữ tài phiệt, lần này cô gây ấn tượng bằng ánh mắt sắc lạnh, lời thoại đanh thép và phong thái quyết đoán của một người luôn đặt năng lực lên trên mọi thứ.

Diễn xuất của Kim Ji Won nhận nhiều lời khen nhờ cách nhả thoại rõ ràng, thần thái mạnh mẽ và khả năng tạo sức nặng cho những câu nói tưởng chừng đơn giản. Nhân vật Gye Su Jeong là kiểu bác sĩ sẵn sàng chỉ thẳng vào những điều sai trái, kể cả khi người đứng đối diện là cấp trên có quyền lực. Chính sự gai góc ấy tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim, đồng thời mở ra một khía cạnh mới trong diễn xuất của nữ chính.

Kim Ji Won đang nhận cơn mưa lời khen nhờ Doctor X

Ngay trong tập đầu, Gye Su Jeong đã khiến người xem hiểu vì sao cô được xem là một nhân vật khó đối phó. Khi phát hiện giám đốc bệnh viện Kim Myung Seop cố tình tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân cao tuổi nhằm phục vụ tham vọng cá nhân, cô không ngần ngại lên tiếng phản đối. Trong khi những người xung quanh chọn cách im lặng, Su Jeong thẳng thừng chỉ trích sự tham lam và thái độ đặt lợi ích cá nhân lên trên sinh mạng bệnh nhân. Cao trào xảy ra khi Kim Myung Seop bất ngờ bị sốc phản vệ do dị ứng latex ngay trong phòng phẫu thuật, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Trước tình thế nguy cấp, Su Jeong lập tức can thiệp, yêu cầu ekip thay găng và trực tiếp cứu bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ. Bằng kỹ năng vượt trội cùng sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, cô thành công hoàn thành ca phẫu thuật, khẳng định năng lực bằng hành động thay vì những lời tuyên bố suông.

Từ thành tích rating mở màn dẫn đầu năm 2026 đến sức nóng trên các nền tảng trực tuyến, Doctor X đang có khởi đầu không thể thuận lợi hơn. Với màn chào sân đầy khí thế, bộ phim đã có đủ lý do để khán giả tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo.