Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết cả nước trong tháng 10/2026. Theo đó, không khí lạnh tiếp tục xuất hiện và có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5°C, có nơi cao hơn.

Bên cạnh không khí lạnh, mưa lớn cũng là một trong những hình thái thời tiết đáng chú ý trong tháng này. Mưa lớn diện rộng có thể xuất hiện, tập trung nhiều hơn ở khu vực Trung Bộ. Cùng với đó, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xảy ra trên phạm vi cả nước.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến cao hơn 5-20%; các khu vực còn lại của Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế thấp hơn 20-40%; duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thấp hơn 5-20%.

Trong tháng 10, mưa lớn tập trung nhiều hơn ở Trung Bộ. (Ảnh minh hoạ)

Cũng trong tháng này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên không loại trừ khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam (trung bình nhiều năm bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông là 2 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,8 cơn).

Trước đó, trong tháng 9/2026, tại Bắc Bộ xuất hiện 3 đợt mưa từ 9-11/9, 14-18/9 và 23-24/9. Đáng chú ý, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m cùng với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, từ 14-17/9, khu vực này Bắc Bộ xảy ra mưa vừa, mưa to . Trong đó, các địa phương tại đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và TP Bắc Ninh có tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm.

Trong tháng 9, Trung Bộ xảy ra 3 đợt mưa diện rộng, vào các ngày 30/8-1/9, 4-6/9 và 9-26/9. Đáng chú ý, đợt mưa từ ngày 9 đến 26/9 kéo dài, với tổng lượng mưa phổ biến 300-700mm, có nơi trên 700mm. Tại trạm A Lưới (TP Huế) đo được 1.113mm, trạm Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 958mm và trạm Vinh (Nghệ An) 938mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong tháng 9 cũng xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó có những ngày mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Một số trạm khí tượng ghi nhận lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng 9/2026 vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Trong đó, trạm A Lưới (TP Huế) ghi nhận tổng lượng mưa tháng 9 là 1.252mm, vượt mức lịch sử 1.200,5mm từng ghi nhận năm 2009. Trạm Phan Ri (Lâm Đồng) ghi nhận 609,2mm, vượt mức lịch sử 202,3mm từng quan trắc trong 40 năm trước. Trạm Phan Thiết (Lâm Đồng) ghi nhận 527,5mm, vượt mức lịch sử 359mm ghi nhận năm 2015.

Ngoài ra, trong tháng 9/2026, Bắc Bộ xuất hiện 2 đợt nắng nóng diện rộng, từ ngày 30/8 đến 3/9 và từ ngày 28 đến 30/9. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Trung Bộ cũng ghi nhận 2 đợt nắng nóng diện rộng, vào các ngày 1-3/9 và 28-30/9, tập trung chủ yếu ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong các đợt nắng nóng phổ biến 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Có 25 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong ngày của tháng 9/2026 đạt hoặc vượt giá trị lịch sử.