Mở đầu phiên phúc thẩm chiều nay (1/10), PV Báo Tiền Phong ghi nhận theo cập nhật ban đầu của Tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả chung vụ án.

Trước đó, Hội đồng xét xử cũng ghi nhận bà Tiến hoàn thành nghĩa vụ dân sự 108 tỷ đồng theo phán quyết của cấp sơ thẩm.

Ngoài cựu Bộ trưởng Tiến, các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nộp 100 triệu đồng; Hoàng Xuân Hiệp nộp 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) nộp thêm 120 triệu đồng; Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) nộp 170 triệu đồng; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) nộp 20 triệu đồng; Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nộp 200 triệu đồng; Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) nộp 50 triệu đồng.

Tòa cũng ghi nhận bị cáo Nguyễn Doãn Tú khắc phục xong hơn 29 tỷ đồng; bị cáo Lê Thanh Thiêm (cựu Giám đốc Công ty TNHH Sông Hồng) đã nộp lại 2 triệu USD chiếm đoạt.

Như vậy, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và bị cáo Nguyễn Doãn Tú đã khắc phục dư, trong khi các bị cáo khác vẫn liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 574 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo phán quyết của HĐXX sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) phải chịu trách nhiệm bồi thường cao nhất với mức 393 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) phải bồi thường 223,5 tỷ đồng.

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung, Trần Văn Sinh, Đào Xuân Sinh, Lê Văn Cư, Hoàng Xuân Hiệp, bị buộc yêu cầu bồi thường từ 1 tỷ đồng đến 29,5 tỷ đồng... Tuy nhiên nhóm bị cáo này mới nộp được phần nhỏ.

Vụ án xảy ra tại dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định sai phạm diễn ra từ lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Các nhà thầu còn chi 100 tỷ đồng "lại quả", trong đó bà Nguyễn Thị Kim Tiến được xác định nhận 7,5 tỷ đồng. Ngoài khoản tiền khắc phục thiệt hại, các bị cáo còn phải nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.