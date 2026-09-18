Sau đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa, hôm nay (18/9), miền Bắc chỉ còn mưa rào và dông rải rác ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Trời mát với nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông nhưng cường độ mưa giảm mạnh so với những ngày trước. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 27-29 độ.

Dự báo từ 19/9, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày khá đẹp, trời nắng nhẹ, ít mưa, gió mát, mang đặc trưng thời tiết mùa thu của khu vực này.

Miền Bắc sẽ bước vào những ngày trời thu đẹp từ 19/9.

Trong khi đó vùng tâm mưa lớn có xu hướng dịch chuyển xuống miền Trung. Dự báo từ sáng sớm đến hết ngày 18/9, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 80mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Sang đêm 19/9 và ngày 20/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực miền Trung tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong hôm nay (18/9).

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực xảy ra mưa lớn. Thông tin về mưa dông trên đất liền theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/.

Thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực có tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong các bản tin dự báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Duyên hải Nam Trung Bộ sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối 18/9 ở Nam Bộ từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Nhận định xa hơn, trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.