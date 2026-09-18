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BÀI GỐC Một người trèo lên vòm cầu rồi cố thủ nhiều giờ

Một người trèo lên vòm cầu rồi cố thủ nhiều giờ

Các lực lượng TPHCM đang tiến hành giải cứu một người leo lên cầu Cỏ May cao hàng chục mét rồi cố thủ, không xuống.

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Hà Nội: Ngập gần tới mái nhà, người dân tất tả chạy lũ

Trọng Tài - Lộc Liên,
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Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều khu dân cư ở phía Tây Nam Hà Nội ngập sâu. Người dân phải dùng thuyền đi lại, kê cao đồ đạc, di dời vật nuôi.

Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 1.

Ngày 17/9, mực nước sông Bùi dâng cao, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân tại các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú và Phúc Sơn, Hà Nội﻿.

Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 2.

Tại thôn Đồng Dâu, nước tràn lên và dâng cao tại nhiều tuyến đường trong khu dân cư.

Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 3.
Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 4.

Những ngày này, người dân dùng thuyền﻿ di chuyển và vận chuyển đồ dùng, nhu yếu phẩm.

Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 5.

Ba ngày bị nước bủa vây, sinh hoạt của các gia đình bị xáo trộn.

Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 6.
Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 7.

Các hộ dân chủ động kê cao đồ đạc, đưa vật dụng lên những vị trí cao hơn để hạn chế thiệt hại.

Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 8.
Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 9.

Vật nuôi cũng được khẩn trương di dời khỏi khu vực ngập.

Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 10.
Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 11.

Đến chiều 17/9, nước chưa vẫn rút bớt tại thôn Đồng Dâu. Người dân tiếp tục theo dõi sát mực nước sông Bùi.

Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 12.
Hà Nội ngập lụt năm 2023: Người dân tất tả di dời và ứng phó với thiên tai - Ảnh 13.

Ngày 17/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ trên các sông Tích, Đáy và Nhuệ. Trước đó, sông Bùi đã được đặt ở mức báo động III.

Theo Tiền Phong Copy link 17/09/2026 18:53 (GMT +7)
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