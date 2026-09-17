Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại tỉnh Thanh Hoá , đến chiều 17/9, mưa giảm nhưng nước lũ vẫn còn ở mức cao. Nước lũ dâng khiến một Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hoạt Giang ngập sâu.

Đoạn Quốc lộ 1 bị ngập kéo dài hàng km, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn. Mức ngập phổ biến khoảng 30cm, có thời điểm nước dâng cao hơn khiến ô tô con không thể di chuyển qua khu vực này.

Lực lượng chức năng hướng dẫn ô tô dưới 9 chỗ quay đầu, lựa chọn tuyến đường khác để tránh nguy cơ chết máy. Một số người đi xe máy chọn phương án dắt bộ để đi qua đoạn đường bị ngập thay vì đi vòng.

Nhiều người đi xe máy phải thuê xe trung chuyển với giá 50.000đ/xe để qua đoạn đường bị ngập. Thiếu tá Lê Huy Chung - Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an Tỉnh Thanh Hoá) cho biết, sau khi tình trạng ngập xuất hiện từ ngày 16/9, lực lượng CSGT bố trí túc trực 24/24 giờ tại các điểm ngập trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hoạt Giang nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Không chỉ Quốc lộ 1, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Hoạt Giang cũng ngập. Lúc 10h35 ngày 17/9, tại Km143+325 - Km143+900, nước cách đỉnh ray khoảng 120mm, điểm sâu nhất 150mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn và ngập nước tại xã Hoạt Giang, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách giữa Thanh Hóa và Bỉm Sơn bằng đường bộ để bảo đảm an toàn.

Công nhân ngành đường sắt gia cố nền đường bằng các bao tải đá, hạn chế nguy cơ sạt lở do nước lũ; đồng thời khẩn trương sửa chữa, gia cố đường sắt trong ngày 17/9 nhằm bảo đảm an toàn khi các chuyến tàu Bắc - Nam đi qua.

Tại xã Nông Cống (Thanh Hoá), nước sông Yên dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn, khiến nhiều khu dân cư chìm trong nước. Toàn xã ghi nhận 1.524 hộ dân bị ngập, 50 hộ với 167 nhân khẩu bị cô lập.

Nước lũ dâng nhấn chìm mọi tuyến đường, người dân vùng lũ ở Thanh Hoá buộc phải di chuyển bằng thuyền và mủng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng Công an xã Nông Cống phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Đến 11h ngày 17/9, lực lượng chức năng hỗ trợ 420 hộ dân di dời.

Mực nước sông Yên đoạn qua xã Nông Cống đo được ngày 17/9 đạt khoảng 4,15m, cao hơn báo động III khoảng 65cm. Đỉnh lũ đạt 4,45m vào khoảng 10h-12h ngày 17/9

Hơn 8.400 nhà dân ở nhiều xã, phường ở Thanh Hoá ngập sâu trong nước

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá), m ưa lớn gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc 18 xã, phường trong tỉnh với 2.679 hộ/10.061 khẩu. Hiện tại trong khu vực có đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường.

Về nhà ở, mưa lũ gây ngập tại 8.419 hộ (xã Kim Tân 1.364 hộ; xã Cẩm Thủy 04 hộ; xã Cẩm Thạch 38 hộ; xã Ngọc Liên 77 hộ; Thạch Quảng 102 hộ; Thạch Bình 356 hộ; Bỉm Sơn 100 hộ; Hà Trung 500 hộ; Lĩnh Toại 382 hộ; Nông Cống 1.524 hộ; Tượng Lĩnh 288 hộ; Thăng Bình 100 hộ; Hoạt Giang 200 hộ; Hà Long 52 hộ, Cẩm Thạch 48 hộ; Thành Vinh 675 hộ; Hàm Rồng 2.223 hộ; Tân Ninh 205 hộ; Yên Phú 46 hộ; Thắng Lợi 100 hộ; Cẩm Tú 35 hộ).

Có 4 nhà bị sập đổ, không gây thiệt hại về người (3 nhà bị sập đổ do ảnh hưởng của sạt lở đất, gồm 2 nhà tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn; 1 nhà tại thôn Châu Lộc, xã Triệu Lộc); 1 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn (tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ); 1 nhà bị sập một phần mái nhà (tại thôn Ngọ, xã Triệu Lộc).