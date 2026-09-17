Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hoá ngập trong nước lũ
Hơn 8.400 nhà dân ở nhiều xã, phường ở Thanh Hoá ngập sâu trong nước
Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá), m ưa lớn gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc 18 xã, phường trong tỉnh với 2.679 hộ/10.061 khẩu. Hiện tại trong khu vực có đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường.
Về nhà ở, mưa lũ gây ngập tại 8.419 hộ (xã Kim Tân 1.364 hộ; xã Cẩm Thủy 04 hộ; xã Cẩm Thạch 38 hộ; xã Ngọc Liên 77 hộ; Thạch Quảng 102 hộ; Thạch Bình 356 hộ; Bỉm Sơn 100 hộ; Hà Trung 500 hộ; Lĩnh Toại 382 hộ; Nông Cống 1.524 hộ; Tượng Lĩnh 288 hộ; Thăng Bình 100 hộ; Hoạt Giang 200 hộ; Hà Long 52 hộ, Cẩm Thạch 48 hộ; Thành Vinh 675 hộ; Hàm Rồng 2.223 hộ; Tân Ninh 205 hộ; Yên Phú 46 hộ; Thắng Lợi 100 hộ; Cẩm Tú 35 hộ).
Có 4 nhà bị sập đổ, không gây thiệt hại về người (3 nhà bị sập đổ do ảnh hưởng của sạt lở đất, gồm 2 nhà tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn; 1 nhà tại thôn Châu Lộc, xã Triệu Lộc); 1 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn (tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ); 1 nhà bị sập một phần mái nhà (tại thôn Ngọ, xã Triệu Lộc).