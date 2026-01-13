Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa phùn, nồm ẩm?

Miền Bắc đang trải qua chuỗi ngày rét khô đặc trưng, trời rét về đêm và sáng, ban ngày nắng hanh, nhiệt độ tăng gần 10°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ khoảng nửa cuối tháng 2 và tháng 3/2026, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn, có thể gây nồm ẩm , gây nhiều bất tiện cho các sinh hoạt, đời sống của người dân. Đây cũng là hình thái thời tiết đặc trưng ở miền Bắc trong thời điểm cuối mùa đông, đầu mùa xuân.

Khoảng cuối tháng 2, mưa nhỏ, mưa phùn khả năng xuất hiện ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Không chỉ gây khó chịu mà nguy hiểm hơn thời tiết nồm ẩm có thể khiến bạn dễ mắc cúm, cảm lạnh, sốt xuất huyết hoặc nhiễm khuẩn.

Việc xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn trong năm nay được đánh giá tương đương so với trung bình nhiều năm. Thông thường, phải hết tháng 4, nồm ẩm mới có thể giảm hẳn.

Trước đó, những ngày đầu tháng 11/2025, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc xuất hiện nồm ẩm bất thường, độ ẩm không khí tăng cao, có thời điểm lên đến 94-95%. Trong khi, khoảng thời gian này là đỉnh điểm của hanh khô khiến nhiều người mặt mũi nứt nẻ.

Trong khi miền Bắc xuất hiện mưa phùn theo đúng quy luật, thì các đợt mưa rào và dông có thể xuất hiện tại khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong tháng 1/2026.

Ngoài ra, trong thời kỳ các tháng mùa khô đầu năm 2026, tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng xuất hiện nhiều ngày/đợt mưa trái mùa hơn mọi năm.

Từ tháng 4-6/2026, ENSO có thể duy trì trạng thái trung tính với xác suất 65-75%, xác suất chuyển sang trạng thái El Nino khoảng 10-25% và xác suất chuyển sang trạng thái La Nina khoảng dưới 15%.

Các đợt mưa vừa, mưa to nguy cơ xuất hiện ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ khoảng tháng 5/2026. Khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tăng dần trên cả nước, đặc biệt trong giai đoạn chuyển mùa (tháng 4 và tháng 5/2026).