Thời tiết miền Bắc bây giờ: Thay đổi liên tục, người dân đón "4 mùa trong 1 tuần"

Nắng nóng 40 độ đầu mùa

Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2023. Tuy mới chỉ nắng nóng đầu mùa nhưng nền nhiệt cao nhất nhiều khu vực ghi nhận được lên đến 40 độ.

Cụ thể, khu vực Sơn La, Hòa Bình, một số nơi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Tây Nguyên, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao điểm nhất ngày 22/3 phổ biến 35-37 độ, có nơi cao hơn như: Phù Yên (Sơn La) 37.4 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 38.7 độ, Kim Bôi (Hòa Bình) 40.2 độ;

Những khu vực còn lại của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 22/3 phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 37.8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.0 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 37.5 độ, Nam Đông (T.T.Huế) 37.3 độ. Nền nhiệt cao, độ ẩm tương đối thấp khiến thời tiết tại các khu vực này khá oi bức.

Dự báo diễn biến nắng nóng 48 giờ tới

Nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngayg tới.

Cụ thể: Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%.

Dự báo chi tiết:

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Nhiệt độ cao nhất (oC) Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) Thời gian nóng (giờ) Ngày 23/3/2023 Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi 35-38oC, có nơi trên 39 oC 35-45% 10-17 giờ Đồng bằng Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ 35-37oC, có nơi trên 37 oC 35-50% 12-16 giờ Sơn La, Hòa Bình 36-38oC, có nơi trên 39 oC 35-50% 10-18 giờ Khu vực Hà Nội 35-36oC, có nơi trên 36 oC 45-50% 12-16 giờ Ngày 24/3/2023 Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi 35-38oC, có nơi trên 39 oC 35-45% 10-17 giờ Miền Đông Nam Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình 35-37oC, có nơi trên 37 oC 35-50% 12-16 giờ

Về đợt nắng nóng này, cơ quan khí tượng đưa ra nhận định:

Từ ngày 24/03 khu vực Bắc Bộ, nắng nóng giảm dần. Sang 25/3, nắng nóng sẽ kết thúc tại khu vực Bắc Trung Bộ và dịu dần ở khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Ngày 22/3, nắng nóng xuất hiện trên cả nước.

Thời tiết thất thường

Các tỉnh miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa, các đợt không khí lạnh giảm dần về tần suất và cường độ. Tuy xuất hiện nắng nóng nhưng cũng chỉ cục bộ, thời tiết mùa xuân nồm ẩm, se lạnh về đêm và sáng vẫn là chủ đạo.

Theo dự báo, vào khoảng từ 24-25/3 một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Bắc.

Cụ thể từ từ đêm 24 ngày 25/3 và từ đêm 26-28/3, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tại Hà Nội, ngày 26/3, nhiệt độ cao nhất dự báo giảm gần 10 độ C so với ngày trước đó, dao động 22-26 độ C. Ngày 27-30/3, nhiệt độ tại Thủ đô tiếp tục giảm và duy trì nền nhiệt 19-24 độ C, kèm theo mưa và mưa rào rải rác.

Chỉ trong thời gian ngắn thời tiết miền Bắc có sự thay đổi liên tục với kiểu kiểu thời tiết.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ khá đột ngột tại các vùng. Nền nhiệt tại miền Bắc có thể xuống dưới 20 độ, vùng núi cao có thể thấp hơn. Biên độ nhiệt dao động khá lớn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là người già và trẻ em.

Như vậy, chỉ trong 1 tuần thời tiết miền Bắc có sự thay đổi liên tục, người dân có thể cảm nhận được kiểu nhiều kiểu thời tiết: nồm ẩm của mùa xuân vào những ngày đầu tuần, giữa tuần với nắng nóng, oi bức của mùa hè, mưa rào và se lạnh của mùa thu và mùa đông vào những ngày cuối tuần.

Đặc biệt, trong giai đoạn giao mùa, các hình thái thời tiết mùa đông và mùa hè thường “tranh chấp nhau” dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.