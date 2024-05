- Kiểu như: Chấm. Xuống dòng

- Thực ra cái này thấy không phải do mím môi đâu mà là kiểu bị móm ấy nên như thế. Trước kia ít can thiệp thẩm mỹ nên còn đỡ, giờ có tuổi rồi, lại can thiệp thẩm mỹ nhiều cơ mặt nó bị đơ ra, cũng làm thay đổi cấu trúc nên miệng lại càng móm, thành ra xem nó mới khó chịu vậy.

- Ông Cung Tuấn thì trề ra, bà này thì mím vào, xem tức thật chứ. Trời ơi, chờ đợi mong chờ bao nhiêu lâu để xem phim mà tui xem đúng một tập là bỏ ngang.

- Trước xem "Tam sinh tam thế" đã thấy mím môi rồi, nhưng ngày đấy còn trẻ, gương mặt còn sáng và tươi tắn nên xem vẫn được. Với cả thiết lập nhân vật cũng khá hay và thú vị nên chấp nhận xem. Giờ tới phim này thì chịu hẳn, mắt lờ đờ lúc nào cũng như trĩu xuống, cảm giác kiểu mấy ngày không được ngủ. Xem phim mà muốn bay vào hỏi bộ chị buồn ngủ lắm hả? Có mấy cảnh diễn với Cung Tuấn, nhà trai đang vui vẻ hài hước mà quay sang cô vẫn kiểu đờ đẫn thất thần.

- Nữ thì cứ mím nam thì cứ mở, phim gì được cả đôi thế này.

- Viết hết một câu là phải chấm câu. Nói hết một câu phải mím môi, haha.