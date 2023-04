Thói quen giúp kiến trúc sư Nhật Bản bị ung thư phải cắt bỏ 5 cơ quan nội tạng nhưng 10 năm khối u không tái phát: Dễ thực hiện!

Kiến trúc sư nổi tiếng Tadao Ando (81 tuổi) là một trong những đặt nền móng vững chắc cho nền kiến trúc của Nhật Bản. Ông từng tiết lộ bản thân mắc nhiều bệnh ung thư từ năm 2009 cho giới truyền thông thông qua một bài phỏng vấn.

Theo đó, vị kiến trúc sư này đã cắt bỏ 5 cơ quan nội tạng bao gồm túi mật, ống mật, tá tràng, tuyến tụy và lá lách. Mặc dù trải qua nhiều cơn bạo bệnh tưởng như sắp chết nhưng đến nay, ông vẫn đang hoạt động trong ngành xây dựng, và có thể sống tự lập mà không cần chăm sóc đặc biệt.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ của bản thân mà không bị tái phát căn bệnh quái ác này, ông cho hay: "Nếu thất bại, bạn phải lên kế hoạch cho lần sau, lần sau nữa và làm việc chăm chỉ. Hãy tiến lên, đừng nản lòng!"

Vậy bí quyết của ông đằng sau câu nói này là gì?

Kiến trúc sư Tadao Ando.

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày để ung thư không tái phát trong 10 năm

Khi biết được bản thân mắc bệnh ung thư, dù là một người sống tích cực nhưng ông Tadao Ando thừa nhận cảm thấy bản thân mình như rơi xuống vực thẳm và không hề có ky vọng sống sót. Tuy nhiên, sau khi được gia đình và bác sĩ khuyên nhủ và động viên, vị kiến trúc sư này đã gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực và vượt qua cuộc chiến khó khăn chống lại căn bệnh quái ác này.

Dựa theo lời khuyên của bác sĩ điều trị, ông Tadao Ando bắt đầu đặt mục tiêu cho bản thân hàng ngày phải đi 10.000 bước từ nhà đến văn phòng làm việc và ngược lại. Mới đầu khi thử nghiệm, ông thấy rất mệt nhưng sau một khoảng thời gian, cơ thể ông dần dần được cải thiện, mặc dù có một vài biến chứng của tế bào ung thư nhưng quá trình diễn ra vô cùng chậm.

Tuy có vài lần nản lòng nhưng trong suốt 10 năm chữa trị, căn bệnh ung thư của ông không hề có dấu hiệu tái phát và cũng không phát triển khối u mới.

Hiện tại, mặc dù thỉnh thoảng vẫn phải uống thuốc nhưng sức khỏe của ông Tadao Ando đã cải thiện hơn rất nhiều và có thể hòa nhập cùng mọi người trong tất cả mọi hoạt động.

Vì sao đi bộ có thể giúp ngăn ngừa ung thư?

Ông Keiichi Nakagawa, bác sĩ y học phóng xạ tại Bệnh viện Đại học Tokyo (Nhật Bản) người đã tham gia điều trị ung thư cho kiến trúc sư Tadao Ando cho biết theo dữ liệu của cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ 15 năm do Bệnh viện Đại học Tokyo thực hiện trong số 9.677 nam giới tham gia khảo sát, tỷ lệ tử vong do ung thư của những người hoàn toàn không tập thể dục cao gấp 4 lần so với những người tích cực tập thể dục và cũng cao gấp đôi so với những người thỉnh thoảng tập thể dục.

Mặt khác, theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc gia của Mỹ cũng chỉ ra rằng, những người có thói quen tập thể dục không chỉ giảm 40-50% khả năng mắc ung thư đại trực tràng so với những người không tập thể dục mà còn giảm 30-40% nguy cơ phát triển ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tử cung ở phụ nữ và ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới.

Tiến sĩ Alpa Patel, từ Hiệp hội Ung thư Mỹ, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: Điều thú vị về những kết quả này là chỉ cần một lượng nhỏ hoạt động cường độ vừa phải thường xuyên, như đi bộ nhanh, có thể mang lại hiệu quả to lớn trong việc ngăn ngừa các loại ung thư .

Hầu như ai cũng biết cách đi bộ nên không cần phải huấn luyện, không cần có thêm thiết bị. Đi bộ rất dễ thực hiện và ở bất kỳ đâu, bạn có thể đi bộ ngoài trời hay trong nhà, dù đang ở nhà hay đi công tác, chỉ cần có đôi giày thể thao, là chúng ta có thể đi bộ bất cứ lúc nào.

Một trong những lý do thấy rõ nhất làm đi bộ trở nên phổ biến là vì đi bộ ít tác động, ít gây áp lực lên hệ cơ xương khớp nên ít gây ra chấn thương cho người tập luyện.

Đi bộ cũng là môn thể dục dễ áp dụng cho mọi lứa tuổi. Dù cho già hay trẻ, nếu bước đi được, đều có thể tập đi bộ thể dục.

Toshio Goto, bác sĩ chuyên khoa đường ruột ở Nhật Bản cho biết nghiên cứu y học hiện nay nhìn chung coi tổn thương gen do oxy hoạt tính gây ra là nguyên nhân chính gây ung thư. Tập các bài tập aerobic thường xuyên như đi bộ có thể giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa và thải oxy hoạt tính ra ngoài, đồng thời tăng cường sức đề kháng, tăng số lượng tế bào miễn dịch và lưu thông bạch huyết, đồng thời đẩy nhanh tốc độ tế bào miễn dịch loại bỏ các yếu tố gây ung thư.

Borja del Pozo Cruz, phó giáo sư tại Đại học Nam Đan Mạch ở Odense, Đan Mạch, và cũng là nhà nghiên cứu cấp cao về khoa học sức khỏe của Đại học Cadiz ở Tây Ban Nha cho biết nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện ra mối liên hệ giữa việc đi bộ và nguy cơ mắc bệnh ung thư và bệnh tim thấp hơn.

Có nhiều môn thể dục bạn có thể áp dụng. Mặc dù chưa có một thống kê so sánh đầy đủ các tiêu chí đầu tư và ích lợi giữa các môn thể dục, nhưng có lẽ nhiều người sẽ có cùng nhận định giống nhau: Đi bộ là môn thể dục dễ làm, đầu tư rẻ nhất nhưng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe chúng ta.

Dành ra 30 phút - 2 tiếng/ngày có thể giúp đẩy lùi 7 loại ung thư

Các nhà nghiên cứu đã xem xét liệu mọi người có hoạt động ở mức từ 7,5 đến 15 giờ trao đổi chất mỗi tuần hay không. Nghĩa là tương đương với 2 giờ 30 phút - 5 giờ hoạt động vừa phải, như đi bộ nhanh hoặc đạp xe nhẹ nhàng, hoặc 75 - 150 phút tập thể dục mạnh mẽ, như tập tennis hoặc chạy bộ.

Kết quả cho thấy những người chỉ tập thể dục vừa phải 2 giờ 30 phút mỗi tuần, cụ thể là đi bộ nhanh chỉ hơn 20 phút mỗi ngày hoặc đạp xe nhẹ nhàng, đã giảm được nguy cơ mắc 7 loại ung thư.

Cụ thể:

- Giảm 19% nguy cơ ung thư máu

- Giảm 18% nguy cơ ung thư gan

- Giảm 11% nguy cơ ung thư thận

- Giảm 14% nguy cơ ung thư ruột ở nam giới

- Giảm 6% nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ

- Giảm 18% nguy cơ ung thư tử cung ở phụ nữ

- Giảm 18% nguy cơ ung thư hạch ở phụ nữ

Nếu thời gian tập luyện tăng lên gấp đôi, nghĩa là đi bộ nhanh 40 phút mỗi ngày hoặc 5 giờ một tuần, thì một số loại ung thư càng giảm như sau:

- Giảm 27% nguy cơ ung thư gan

- Giảm 10% nguy cơ ung thư vú

- Giảm 17% nguy cơ ung thư thận

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Mỹ khuyến nghị mọi người nên có ít nhất 2 giờ 30 phút hoạt động thể chất vừa phải một tuần, hoặc ít nhất 75 phút tập thể dục cường độ cao.

Do vậy, một thể chất tốt với khả năng miễn dịch mạnh mẽ sẽ khiến bạn không dễ bị cảm lạnh và mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.